Esperanza Aguirre y Soy una pringada, primeras confirmadas para el talent show de Amazon 'Celebrity Bake off'

Bake off, el concurso de repostería de Cuatro, tendrá su versión celebrity en Amazon Prime Video, y ya ha confirmado a las que serán sus dos primeras concursantes: Esperanza Aguirre y Soy una Pringada. La política y la youtuber son las primeras anunciadas de los 12 concursantes que se enfrentarán para convertirse en el mejor pastelero VIP de España en 'Celebrity Bake off'.

Así la expresidenta de la Comunidad de Madrid y la youtuber que se hizo famosa por sus críticas a la presentadora de Telecinco, Carlota Corredera, se colgarán el delantal repostero para preparar los mejores postres en el talent show, como ya lo han hecho otros personajes del mundo del deporte, la cultura o la política en otras ediciones como las de MasterChef.

Los 12 aspirantes a mejor pastelero y que nunca antes han participado en un concurso de cocina, competirán creando los mejores postres en un total de 10 episodios de 50 minutos cada uno, según ha confirmado Amazon Prime, aunque todavía se desconoce su fecha de estreno. Además, el programa estará conducido por Paula Vázquez, quien presentó la última edición de Fama a Bailar y el actor Brays Efe como presentadores.

El jurado todavía por determinar

Cada semana, como es habitual en este tipo de programas, el que peor postre prepare será eliminado bajo el criterio de un jurado experto del que todavía se desconocen los nombres. En la anterior edición amateur fueron Beatina Montagne, Daniel Álvarez y Miguel Guarro los encargados de valorar la repostería de los aspirantes.

'Celebrity Bake off' será el talent show culinario que contará con personajes famosos y caras reconocidas del programa que se emitió en 2019 con concursantes anónimos en el canal de Mediaset, y viene a ser la adaptación española del exitoso talent británico The Great British Bake Off .