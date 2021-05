La Fiscalía pide seis meses de cárcel para Alberto Rodríguez por la supuesta agresión a un policía

La Fiscalía del Tribunal Supremo ha anunciado que pide una condena de seis meses de cárcel para el secretario de organización y diputado de Unidas Podemos, Alberto Rodríguez, por la supuesta agresión a un policía nacional en La Laguna en 2014. Le atribuyen un delito de atentado contra la autoridad y, además de la pena de cárcel, también le atribuyen un delito leve de lesiones con una multa de 540 euros.

La Fiscalía también pide que indemnice al agente pateado con 250 euros. Se trata, por tanto, de una condena inferior a la solicitada por el Ministerio Público cuando la causa se tramitó ante un juzgado de Canarias antes de que Rodríguez estuviese aforado ante el Tribunal Supremo, pidiendo entonces un año entero de presidio.

Una hipotética condena en estos términos, en caso de ser declarado culpable, no implicaría ni la entrada obligatoria en prisión del parlamentario ni la condena de inhabilitación que también solicita la Fiscalía implicaría la pérdida de su escaño aunque sí le impedirá presentarse a unas elecciones durante el medio año que dure la condena, si llega y coincide con algunos comicios.

El juez que ha instruido el caso, Antonio del Moral, decidió procesar al secretario de organización de Podemos al entender que hay indicios suficientes para, al menos, llevarle a juicio por la supuesta agresión a un agente de Policía Nacional. Según la Fiscalía, Rodríguez participó en los disturbios posteriores a una protesta en La Laguna en 2014 contra la 'Ley Wert' y pateó a un policía causándole lesiones en una mano y una rodilla.

Rodríguez lo niega

Hasta la fecha, por lo pronto, el diputado de Unidas Podemos por Santa Cruz de Tenerife ha reconocido que participó en la protesta pero ha negado haber agredido al agente e, incluso, haber estado en ese momento en el lugar de los hechos. "No ocurrió nada de lo que dicen que ocurrió", afirmó a la salida de su declaración como imputado el pasado mes de marzo.

La causa fue llevada al Tribunal Supremo cuando Rodríguez adquirió el aforamiento como diputado, pero ya en su tramitación ante un juzgado de Canarias la Fiscalía pidió pena de cárcel para él. Desde la formación morada ha sido Pablo Echenique, portavoz en el Congreso, quien ha mostrado su apoyo a Rodríguez hablando de "uno de los juicios sin pruebas que nos hacen a la gente de Podemos" y alegando que "no hay ninguna prueba material de que haya cometido esos delitos, y sin embargo se le imputa".

El portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique durante el acto de cierre de campaña del partido en el anfiteatro Lourdes y Mariano del parque de la Cuña Verde de Vicálvaro, a 2 de mayo de 2021 / Isabel Infantes (Europa Press)

Echenique vincula la apertura de la causa con la condición de Rodríguez de miembro de la formación morada. "Creo que todos y todas hemos visto lo que ha pasado estos años con este tipo de acusaciones a Podemos, confiamos en que quede en nada, no hay pruebas materiales porque no ha cometido el delito que se le imputa y seguramente si no fuera de Podemos jamás habríamos visto a Alberto Rodriguez imputado así que mi apoyo al compañero y mi convicción de que este juicio va a acabar como los demás cuando no hay pruebas y el delito no se ha cometido".