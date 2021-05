La felicidad de los abanderados Mireia Belmonte y Saúl Craviotto: "Es el techo, he cumplido todos mis sueños"

La noticia deportiva de este miércoles es que por primera vez en la historia España tendrá dos abanderados en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 que se celebrarán este verano. Serán Mireia Belmonte y Saúl Craviotto. Ambos han explicado su emoción en SER Deportivos.

Para Craviotto, “lo máximo a lo que podemos aspirar es ir a unos JJOO, después conseguir una medalla olímpica y el techo es ser abanderado de tu país, así que he cumplido todos mis sueños. Estoy feliz, muy feliz”. Algo que comparte Belmonte: “Es un orgullo absoluto poder llevar esa bandera y representar al país. Creo que todo el día tendré la sonrisa en la cara porque es un día para recordar y que no pasa todos los días en tu vida. Tanto Saúl como yo estamos que no caemos en nosotros”.

Unos Juegos Olímpicos, estos de Tokio, que se aplazaron por el coronavirus y para los que los deportistas se han preparado adaptándose a las difíciles circunstancias. En esta línea, Belmonte ha asegurado que solo pide “ir con las mejores condiciones posibles porque ha sido un año complicado con lesiones”. Para Craviotto, “hay que intentar adaptarse a las dificultades y pensar mucho en el objetivo y trazar un plan para conseguirlo”.

Dos abanderados que se valoran mucho

Mireia Belmonte y Saúl Craviotto han cruzado también alabanzas en SER Deportivos. Para la primera, Craviotto es “un trabajador nato, un referente para el país y tiene la sangre del olimpismo y siente sus valores como el que más”. Para él, Belmonte “es un referente. Valores como deportista y sobre todo persona. Es una persona constante, luchadora, que se marca los objetivos con mente fría y es un ejemplo para todos”.