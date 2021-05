Pedro Sánchez, a Pablo Casado: "Se le está poniendo cara de Albert Rivera"

El líder del PP, Pablo Casado, ha comenzado la sesión de control haciendo alusión a las recientes elecciones de la Comunidad de Madrid: "Ha conseguido el peor resultado del PSOE en Madrid. Y eso haciendo trampas on el CIS y el BOE, ocultando el sablazo fiscal. Solo ha entorpecido la vacunación, y dice que la pandemia es el pasado. ¿Por qué no convoca el debate del Estado de la nación, por qué no trae el Plan de Recuperación a esta cámara?".

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha dicho: "Le escucho y pienso que la historia se repite. Se le pone cara de Albert Rivera. Sus urgencias no son las urgencias de los españoles. España necesita estabilidad política. El futuro es la inmunidad de grupo, y quedan 98 días para verla". Pablo Casado, le ha dicho en la réplica que a él se le está poniendo cara de Zapatero.

"Con tal de no dar su brazo a torcer va contra todos. Ya es un pato cojo, sea valiente. Su empecinamiento cuesta vidas". En la contraréplica, Sánchez ha repasado los datos de vacunación: "La primera semana de junio le garantizo que habrá 10 millones de vacunados con la pauta completa. La economía está a punto de relanzarse".

Sánchez: "Con la ultraderecha el mundo es al revés"

Santiago Abascal, el líder de Vox, ha acusado a Sánchez de cruzar las líneas de la "decencia" política: "Ha arruinado a los españoles con un estado de alarma ilegal. Vox solo ha cruzado las alambradas antidemocráticas de la dictadura progre". En la respuesta, Sánchez ha expuesto: "Me sorprende esta conversación. Suelta su vídeo para colgarlo en sus redes. Esto no es un sumatorio de monólogos. No es que venga a que le graben sus amigos para colgarlo en Internet".

Abascal ha replicado que le habla de monólogos cuando siempre trae las respuestas escritas. Y Sánchez ha dicho que "con la ultraderecha el mundo es al revés".

"Dicen que son los defensores de la Constitución, pero que era mejor la dictadura franquista que la democracia actual", ha apostillado.

ERC pide diálogo: "Queremos dialogar porque no somos como ustedes"

ERC ha exigido a Sánchez que convoque la Mesa de Diálogo que debe resolver el conflicto catalán, toda vez que ha vuelto a rechazar que vaya a pactar con el PSC un futuro gobierno en Cataluña.

Pedro Sánchez ha pedido a Esquerra Republicana que deje al PSC la oportunidad de conformar un gobierno en Cataluña.

"Son tiempos curiosos, en las que la ultraderecha y la derecha coinciden en sus comentarios hacia el independentismo. Queremos dialogar con ustedes porque somos lo contrario a ustedes. De eso va esto. Lo que no haga ahora no lo va a hacer con un Gobierno de PP y de Vox", ha dicho Rufián.

La portavoz parlamentaria del PP, Cuca Gamarra, ha preguntado a la vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, sobre el fin del estado de alarma. "Tenemos el caos y la responsabilidad es del Gobierno. Siempre mienten a los ciudadanos y les suben los impuestos".

Calvo ha reivindicado la acción de gobierno con las leyes de protección social y la campaña de vacunación avanzada: "Hay que ir al BOE y dejar de decir el poder a toda costa porque esto es una democracia".

Teodoro García Egea ha preguntado a la ministra de Trabajo y vicepresidenta, Yolanda Díaz, sobre la situación de desempleo: "No quieren subir los impuestos a los ricos, quieren subir los impuestos para seguir ustedes siendo ricos. Y los españoles quieren empleo".

Díaz ha contestado: "Le voy a recomendar el libro 'El arte de la mentira política'. El PP tiene un problema: se olvida de que la ciudadanía tienen memoria. Cuando gobernaban los viernes negros con recortes y desahucios. Por mucho que se repita no se va a convertir en verdad. La tasa de paro histórica la tiene el PP".