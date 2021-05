Injerto capilar en Barcelona paso a paso y las mejores clínicas

La calvicie es un problema que afecta a un alto porcentaje de individuos a nivel mundial. El injerto capilar en Barcelona es la mejor alternativa para combatirla cuando esta es irreversible. Son muchos los lugares en los que se realizan este tipo de tratamientos, pero para obtener excelentes resultados, es importante acudir a las mejores clínicas de injerto capilar en Barcelona.

La apariencia es la principal alterada cuando los estragos de la alopecia son evidentes. Aunque no es una afección que afecte directamente la salud física, sí que puede causar molestias psicológicas. En las clínicas capilares de Barcelona, se ofrecen los mejores tratamientos, con una calidad insuperable, para resolver dicho inconveniente. Si deseas conocer las más prestigiosas, a continuación preparamos un listado para que puedas escoger siempre la mejor.

Las clínicas de injerto capilar mejor valoradas en Barcelona

En España se encuentran un buen número de clínicas de alta calidad, en la que se efectúan trasplantes capilares muy exitosos. Es uno de los países pioneros en este tipo de tratamientos. Siendo Barcelona de las ciudades más visitadas por aquellos que desean recibir servicios de cirugía para su calvicie. Obteniendo los mejores precios, con una probabilidad de efectos positivos muy alta.

En la ejecución de injertos capilares, son muchas las clínicas que ofrecen beneficios muy atractivos. Pero es importante tener en cuenta que no todas son verdaderamente confiables. Para obtener resultados satisfactorios, es imprescindible acudir a un centro con personal cualificado, equipos de última generación y técnicas novedosas. En Barcelona podrás hallar todo eso y más en:

1- Capilclinic

Fundada en España y con alto reconocimiento a nivel mundial, Capilclinic es considerada la mejor clínica capilar internacionalmente. Cuenta con una extensa trayectoria, en la que su personal se ha dedicado a tratar miles de casos de alopecia, con resultados de alta calidad, garantizándolos de por vida.

Son especialistas en la realización de micro injerto capilar, efectuando principalmente la técnica FUE. Además ofrecen innovadores métodos de implantación como el MIN TIME FUE y la técnica de FUE Zafiro. Todo esto de la mano de los doctores en tricología más capacitados del país. Se caracterizan por siempre ofrecer lo más avanzado en estética capilar, por lo que su reconocimiento es indiscutible.

Sus instalaciones se encuentran perfectamente equipadas para la atención de cualquier problema del cuero cabelludo. Además, todo tipo de normas de salubridad se cumplen a cabalidad por su personal y áreas de trabajo. Los precios en sus tratamientos son muy competitivos. Las calificaciones otorgadas por cada paciente atendido en su clínica la convierten en la mejor clínica de injerto capilar de Barcelona.

2- Pedralbes Clinic

Grupo de excelentes especialistas en cirugía capilar, con amplio conocimiento y trayectoria en los tratamientos ofrecidos. Pedralbes Clinic es de las más afamadas clínicas de Barcelona, cuyo objetivo es la perfección en cada procedimiento ejecutado. Los resultados en sus técnicas son altamente satisfactorios, pues se llevan a cabo en instalaciones totalmente seguras, cumpliendo con todas las normas sanitarias y legales correspondientes. El trato a cada paciente es personalizado, para resolver sus problemas de la manera más adecuada. Ofreciendo un entorno totalmente amigable, la mejor tecnología y métodos muy avanzados para conseguir un efecto visual impecable y natural. Creando así un rostro completamente armónico, al devolver el cabello perdido.

3- BCN Clinic

Clínica nacionalmente reconocida por sus excelentes tratamientos estéticos ofrecidos. En este centro se encuentran excelentes profesionales de la medicina que garantizarán a los pacientes total bienestar y belleza. Brindando una atención personalizada, en pro de las necesidades de cada individuo. Entendiendo que una valoración correcta es lo principal para obtener el efecto deseado.

El avance de la alopecia puede ser tratado a la perfección de la mano de los más preparados especialistas en BCNClinic. Practicando todo tipo de procedimientos destinados a restaurar el crecimiento del cabello. Aplicando técnicas mínimamente invasivas que no dejarán algún tipo de marcas luego de la intervención. El método FUE es el aplicado a todos aquellos que desean volver a lucir una cabellera abundante. Dentro de las ventajas que pueden obtenerse al visitar sus instalaciones, la primera valoración gratuita resulta muy atractiva. Con esto se aseguran de efectuar un diagnóstico apropiado para efectuar el tratamiento correcto según cada caso recibido.

¿Cómo es un injerto capilar paso a paso?

El injerto capilar moderno es un procedimiento que se realiza desde principios de los años 60. Pero como todo tratamiento quirúrgico, los métodos han ido avanzando, hasta simplificar todo el proceso. En la antigüedad, los resultados dejaban mucho que desear, mirándose completamente artificiales. Mientras que hoy en día sus efectos son totalmente naturales, sin evidencias de cortes. Para ello, el trasplante de cabello se ejecuta de la siguiente forma:

Delinear la línea de cabello

Luego de una exhaustiva revisión en las que se determinan las necesidades del paciente, el médico traza una línea en el cuero cabelludo. A partir de ella, se implantarán los folículos y es donde iniciará el crecimiento frontal del pelo.

Adormecimiento del paciente

Cuando se ha determinado la línea de pelo, el cuero cabelludo debe ser higienizado muy bien. A continuación se colocará una dosis de anestesia local. El pinchazo puede resultar molesto, pero en algunos centros especializados en cirugía capilar, se utiliza anestesia sin dolor. La misma consiste en la utilización de un instrumento de presión, que lleva líquido al interior de la piel para adormecerla. Lo que se traduce en un procedimiento totalmente indoloro desde sus inicios.

Extracción folicular

El área donante se habrá escogido anteriormente, pudiendo utilizar cabello de la nuca, los laterales de la cabeza, e incluso otras partes del cuerpo. Para conseguir los folículos activos, el cirujano se encargará de extraerlos según el método más adecuado.

Apertura de nuevos canales

En esta etapa, el especialista efectuará pequeñas aberturas en el cuero cabelludo, su diámetro no superará un milímetro. Estas se realizan en las zonas de la piel desprovistas de cabello, donde posteriormente se colocarán los folículos extraídos.

Implantación

Para dar por finalizado el proceso, los folículos obtenidos serán implantados en los canales que se han abierto anteriormente. Esto se consigue a través de un elemento médico especial. Para garantizar un resultado completamente natural, el médico tomará en cuenta el ángulo de crecimiento, la profundidad y espacios entre hebras que poseen las que aún se mantienen activas.

Últimos detalles

Colocadas las unidades foliculares en sus canales correspondientes, el cuero cabelludo debe ser vendado. El cirujano recetará algunos fármacos que aliviarán las molestias, reducirán la inflamación evitarán infecciones. Luego de un día de realizada la cirugía, se aplica la primera revisión, donde el nuevo cabello será lavado por primera vez. En este momento se indica algunos cuidados que deberán mantenerse para garantizar el éxito de la intervención.

Preguntas frecuentes

No existen riesgos de salud cuando se realiza in injerto capilar. Pues se trata de un procedimiento simple y de recuperación rápida, siempre que se escoja una clínica de prestigio y se sigan las indicaciones del médico. Previo a su ejecución, es totalmente normal presentar muchas dudas, algo que el especialista se encargará en despejar. A continuación se responden algunas de las interrogantes más comunes en las consultas de los tricólogos.

¿Para un trasplante capilar es necesario rapar el pelo?

Dependerá de la técnica a realizar, la necesidad de afeitar el cuero cabelludo. El método FUE es el más efectuado actualmente, y para conseguir su completa efectividad es necesario rapar. Esto debe hacerse tanto en el área donante como en la afectada por la alopecia. Para evitar la falta de armonía en la cabellera, se aconseja rapar toda la cabeza. Cuando la técnica escogida es la DHI, la única zona a afeitar es la donante, algo que puede cubrirse con el resto del pelo.

¿Cuántas técnicas de injerto capilar existen? ¿Cuáles son?

Existen 3 diferentes métodos para extraer unidades foliculares e implantarlas en el cuero cabelludo enfermo.

Método FUSS: Conocida como la técnica de la tira, pues para llevarla a cabo, se toma una franja del cuero cabelludo con folículos activas. Esta tiende a medir 1 cm de ancho y 20 a 25 cm de largo. Luego de su obtención, se separan las unidades para su posterior colocación. Este método requiere cortes y sutura que pueden ser visibles.

Método FUE: Es una técnica en la que se extraen unidades foliculares sin necesidad de tomar una tira de piel. Para ello es necesario rapar la zona para una mejor visibilidad. Una vez obtenidas todas las unidades, se procede a abrir canales para colocar cada una de ellas en la zona afectada. En este procedimiento no existe riesgo de cicatrices visibles.

Método DHI: Es una variante más actualizada de la técnica FUE, en la que se consigue salvar casi al 100% los folículos extraídos. Debemos recordar que son partes del cuerpo activas, que deben implantarse en la mayor brevedad posible para que inicien su funcionamiento correctamente. Para ello, cada unidad retirada es inmediatamente injertada en el cuero cabelludo enfermo. Solo requiere rapar el área donante y no deja cicatrices.

¿Qué es una unidad folicular?

La unidad folicular es el pilar en el que crecen hasta cuatro hebras capilares. Están rodeadas de vasos sanguíneos, músculos erectores y glándulas sebáceas. Al efectuar una cirugía de trasplantación capilar, el médico que encargará de transferir todos estos elementos, para conseguir un crecimiento de cabello correcto. Sin importar que provengan del mismo folículo, cada uno de estos pelos tendrá un desarrollo distinto.

¿Quién puede optar a esta cirugía?

El injerto capilar es un procedimiento al que pueden someterse hombres y mujeres mayores de edad. Pero no cualquier persona es apta para ingresar a quirófano para su ejecución. Lo principal es determinar el tipo de calvicie presente. Pues solo aquellos que padecen alopecia hereditaria, han perdido su pelo por quemaduras o cicatrices, pueden recibir este tratamiento. Además es importante que la enfermedad se encuentre estabilizada, por lo que se recomienda ser mayor de 30 años y no superar los 40. En mujeres no siempre es recomendable, dado que por lo general la calvicie que las afecta es temporal. Solo cuando es definitiva y un médico encuentra conveniente su ejecución, debe efectuarse un injerto capilar.

¿Cuánto puede tardar la intervención de trasplante capilar?

Según la cantidad de folículos que serán colocados, se podrá determinar el tiempo que tardará la intervención. Se debe tomar en cuenta además la técnica a desarrollar. Cuando se ha decidido efectuar el método FUSS, el procedimiento puede llegar a durar hasta 12 horas. La técnica FUE en cambio es más simple, pudiendo durar entre 3 y 6 horas para realizarla correctamente. La hospitalización no es necesaria, una vez fuera de quirófano el paciente podrá marcharse.

¿Existen riesgos de complicaciones en un trasplante de pelo?

Hablamos de un procedimiento completamente seguro. Las únicas complicaciones que pueden surgir luego se la cirugía, son inflamaciones en las zonas tratadas. Esto siempre que se asista a una clínica reconocida con personal debidamente capacitado. Acudir a centros clandestinos puede provocar además de inflamación, infección y malformación de las cicatrices.

¿Cuándo podrán disfrutarse los resultados del injerto capilar?

Lo primero a saber, es que el cabello injertado se caerá. Esto es completamente normal, pues es necesario dar paso a un pelo nuevo y sano. Algo que ocurre luego de 30 días de haberse sometido a la cirugía. A partir de este momento, las nuevas hebras comenzarán a aparecer, haciéndose visibles a los dos meses. 6 meses después será bastante evidente el cambio, pero no será hasta luego de un año de la intervención, que el cabello haya crecido completamente.

¿Después del trasplante capilar puede volver la calvicie?

No. Una cirugía de injerto capilar garantiza de por vida resultados definitivos. Pues el cabello tomado del área donante será inmune a las alteraciones de la hormona dihidrotestosterona. Pero para evitar aplicar nuevas intervenciones, es importante asegurar que la afección se encuentra estabilizada. De esta manera, todo el pelo que debía caer ya se habrá perdido y no aparecerán nuevos claros en la cabeza.

¿Las cicatrices que puedan quedar serán visibles?

Aunque la técnica ejecutada sea el método FUSS, cuyo corte y sutura dejarán una cicatriz, esta podrá disimularse con el resto del cabello. Existen casos en los que con el paso del tiempo, estas marcas desaparecen.