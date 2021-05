¿Puedo trabajar en otra empresa mientras estoy en ERTE?

Los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) han sido una de las herramientas que más han ayudado a las empresas para mantenerse a flote desde que comenzó la crisis económica derivada de la pandemia de la COVID-19. Sin embargo, más de un año después de que el Gobierno pusiera esta herramienta a disposición de las empresas y trabajadores, muchas de ellas, todavía no han podido reincorporarlos a su plantilla.

Ante esta situación, los trabajadores acogidos a esta prestación se sienten impotentes creyendo que no les queda otra alternativa que resignarse y esperar a que la empresa los pueda volver a reincorporar. Pero esto no es así, los ERTE contemplan la posibilidad de poder realizar otra actividad económica tanto de manera particular como en otra empresa según han explicado en el Twitch de la Cadena SER los abogados Abel Gende y Adrián Fernández, fundadores de las famosas cuentas de divulgación y humor en Instagram @juristaenloquecido_oficial y @derechovirtualoficial.

Se puede realizar otra actividad estando en ERTE, sin renunciar al puesto de trabajo

"Los que están en ERTE pueden trabajar de otra cosa porque no es culpa suya estar en esa condición, pero perdería la ayuda que le están dando" asegura Gende, y efectivamente solo hay que buscar en Google lo que dice el SEPE: "SI tiene suspendido el contrato por un expediente temporal de regulación de empleo (ERTE), puede realizar otra actividad laboral, tanto por cuenta ajena como por cuenta propia".

Lo que detallan en la web del SEPE es que si esto sucede se les debe de comunicar a través del email o llamando por teléfono a sus oficinas. De esta manera, y como explica el abogado, si se encuentra un trabajo que sea de media jornada, se podrá compaginar con la prestación, pero si es de jornada completa, se renunciará a esta ayuda. No obstante, es importante recordar que la empresa que mantiene a esa persona en una suspensión temporal de su contrato sigue teniendo el derecho y la obligación de reincorporarnos cuando lo considere oportuno.

En esta situación pueden ocurrir dos cosas, una es que se quiera volver al trabajo original, en cuyo caso simplemente habrá que comunicárselo al SEPE y a la empresa en la que se ha estado de manera temporal para que te den de baja. Y en el otro escenario, se podría preferir la nueva empresa, tal vez por unas mejores condiciones, y por ende rechazar el primer trabajo. En este caso se daría de baja en la empresa que ha ejecutado el ERTE de manera voluntaria y sin ningún tipo de problema, como cualquier renuncia habitual a un puesto de trabajo, y se continuaría trabajando en la nueva empresa.

¿Qué ocurre si contratan a otra persona y yo sigo en ERTE?

Además, los abogados han tratado otros temas que también pueden preocupar a los empleados en ERTE y es que, a pesar de que la ley no contempla estas situaciones, algunas personas se han sentido impotentes al ver como su empresa contrataba a otros trabajadores mientras ellos continuaban en una suspensión temporal de su puesto de trabajo.

Adrián Fernández explica aquí que hay que distinguir un aspecto importante, las categorías profesionales, ya que si por ejemplo eres un camarero en ERTE y en tu restaurante contratan a un cocinero, es totalmente legal, porque desempeña una función diferente. Sin embargo, si esa contratación se hace sobre tus mismas funciones la empresa estaría utilizando esta herramienta de manera inadecuada y "Se prevén sanciones muy graves que llegan hasta a 180.00 euros porque eso es un fraude de ley".

Llamar a inspección si la empresa realiza contratos fuera de la ley

En este caso apunta que, lo que debería hacer un trabajador que está viendo como se mal utiliza estas prestaciones, es llamar a Hacienda para que se realice una inspección, es decir, no hay que denunciar, sino poner en el conocimiento de las autoridades esta situación para su investigación. Ya que en muchas ocasiones esa contratación también puede conllevar una justificación que tiene base legal, como que haya sido un familiar que te estuviera ayudando. Aunque también apunta que dentro de estos escenarios se pueden hacer trampas desde la propia empresa, como no hacer contratos oficiales.

No obstante, Gende ha añadido que una de las creencias que también están circulando en relación a los Expendientes de Regulación Temporal de Empleo es que no se puede despedir, pero esto no es así: "Se pueden respetar los seis meses, pero si hay un despido objetivo, y el trabajador está robando, es un despido disciplinario". Por lo tanto, no hay que olvidar que esa obligación de mantener los puestos de trabajo durante al menos seis meses que rige al ERTE no es del todo inviolable, ya que se pueden seguir los procesos de despido habituales.

Si se considera que el despido es improcedente se podrá recurrir



Ambos abogados recuerdan que si el despido se considera improcedente se tiene un plazo de 20 días para recurrirlo y un juez será quien lo determine. "Si la empresa solicita estar en ERTE pero, por lo que sea, despide, ya no está cumpliendo con el ERTE. Ahí es donde vienen las sanciones si hay una inspección y tendrán que devolver lo que cobraron, porque eso seria un fraude" concluye.

Tanto Gende como Fernández han resuelto otras dudas habituales y han explicado algunos de los desconocimientos de la ley a los que la ciudadanía se enfrenta en una entrevista en el canal de Twitch de la Cadena SER.