¿Quién es Cody, el niño que se ha hecho viral tras el pase a los Play-Offs de los Knicks?

Los New York Knicks vuelven a ser un equipo de Playoffs en la NBA ocho años después. Tras muchos años de memes, burlas y absoluto desprestigio de la franquicia de la Gran Manzana, volverán a estar en las eliminatorias por el título de la mayor competición de baloncesto del planeta.

Sin embargo, los memes no han desaparecido, al menos esta noche, aunque por motivos muy diferentes y todos ellos con un claro protagonista: Cody.

Pero, ¿quién es Cody? Es la pregunta que muchos se han hecho en las últimas horas después de que los propios Knicks celebrasen el pase a Playoffs publicando el siguiente tuit: "CODY, WE DID IT".

CODY, WE DID IT. — x - NEW YORK KNICKS (@nyknicks) May 13, 2021

Y es que Cody estuvo en la ESPN en diciembre de 2014 y le preguntaron qué es lo que quería para Navidad. Cody pudo decir un videjuego, una bicicleta, un perrito, un libro... pero no, dijo que quería que los Knicks jugasen los Playoffs.

Lo que Cody no sabía es que la espera duraría siete años más. Concretamente 2.333 días después de su último partido de Playoffs, los New York Knicks vuelven a ser equipo de postemporada. No sabemos donde estará Cody, pero seguro que estará muy contento.