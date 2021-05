Laura tenía tan solo año y medio cuando comenzaron a notar que no podía caminar. Lejos de pensar que el problema tuviera la gravedad que más adelante conocerían, sus padres llevaron a la pequeña al hospital. Su familia nunca hubiera pensado que ese sería el comienzo de una larga lucha. Es complicado ponerse en esas situaciones, pensar que aquello que se ve en casos externos pueda llegar a nuestra vida inesperadamente. Las dificultades para caminar solo fueron el inicio de una larga lucha contra el cáncer, una enfermedad que le ha ido acompañando a lo largo de su corta vida.

Laura es hoy una niña de tan solo 4 años, una luchadora con una gran vitalidad y una preciosa sonrisa siempre en el rostro. Alberto Alonso, tío de la pequeña, ha vivido este largo recorrido a su lado y no ha dejado pasar la oportunidad de plasmar su lucha en un libro, una lucha ahora inmortal en las páginas de 'La batalla de Laura'.

El 23 de enero de 2018, Laura no era capaz de mantener el equilibrio y fue atendida de forma casi inmediata por el equipo facultativo del Hospital Provincial de Zamora. Aquel fue el comienzo de la rutina médica de la pequeña, pruebas infinitas cuyos pronósticos comenzaban a descartar las primeras sospechas. Un alivio que no duraría demasiado.

El comienzo de una larga lucha

"Empezaron a ver que la cosa no avanzaba bien, ya no era solo que no caminara, se le empezaba a caer la cabeza a un lado, los ojos se le movían incontroladamente, no comía, chillaba mucho y todo empezó a empeorar", explica aún consternado Alberto. En el momento que los médicos fueron conscientes de la gravedad del asunto, se decidió trasladar a Laura al Hospital Clínico Universitario de Salamanca y, tan solo 5 días después, le derivaron a la planta de oncología, donde pasaría los próximos 6 meses de forma continuada.

Laura en la planta de oncología del Hospital Clínico Universitario de Salamanca. / Alberto Alonso (Tío de Laura)

"Cuando le trasladaron a oncología, supimos que era más grave de lo que parecía. A partir de ese momento las pruebas empezaban a dar resultados y nos empiezan a informar, fue donde desemboca todo: los diagnósticos, el tratamiento y la evolución", cuenta el tío de la pequeña. Concretamente, la enfermedad de Laura se calificó como síndrome de osoplono-mioplono (OMS), una enfermedad neurológica que explica el extraño movimiento de sus ojos, las contracciones musculares, la falta de coordinación, irritabilidad o trastorno del sueño.

"Esta enfermedad produce neuroblastomas, un tumor que se genera en el cerebro por este tipo de células. Los neuroblastomas son, por así decirlo, unas células inmaduras que deberían evolucionar a células del tejido nervioso. Lo que le ocurre a Laura es que este tipo de células inmaduras no se diferencian y se reproducen masivamente, creando ese tumor. Los síntomas que Laura padecía se generan por la compresión que este tumor ejercía en su cerebro", explica Celia Mora Peinado, estudiante de último año de Medicina por la Universidad de Valladolid.

'La batalla de Laura', una historia para concienciar

Hace apenas unas semanas, el libro 'La batalla de Laura' salía a la luz después de más de un año de trabajo. Alberto Alonso, autor de la biografía y tío de la pequeña, decidió dar vida a la historia que había priorizado su día a día desde hace más de dos años. "Comencé a escribir lo que nos estaba ocurriendo desde la planta del hospital, primero fue un método de desahogo para liberar tensión y de dejar por escrito lo que estábamos viviendo. En segundo lugar, fue la intención de manifestar una realidad que está presente y que ocurre día a día", relata Alberto.

Dentro del equipo médico, muchos de los cuáles aún siguen en contacto con la familia, realizaron una gran labor dentro de la complejidad del caso de Laura. El libro es también el reflejo de esa batalla que muchos sanitarios libran día a día en las plantas de pediatría de cientos de hospitales. "He leído el libro y emociona ver cómo vive una familia una enfermedad grave, con todas las fases que eso lleva. Como pediatra, me ha gustado ver el otro lado porque nos enseña a ser más humanos, se sigue avanzando en humanizar los hospitales", relata una sanitaria cercana a la familia y al caso de Laura.

Su intención siempre fue dar visibilidad a esta historia, concienciar y publicar su experiencia fuera cual fuera el final. Ahora, con la 'La batalla de Laura' al fin es sus manos, está orgulloso de haber conseguido su propósito. "Escribir la historia de Laura fue duro, pero en ese momento la vivencia superaba los sentimientos de escribirlo. No he podido volver a leer todos los capítulos seguidos, solo algunas partes. La sensación plasma muchísimos sentimientos vividos, muchas emociones que he querido que queden reflejadas de alguna u otra manera en el libro", expone Alberto.

Es un libro que ha nacido de una autopublicación. Su autor decidió financiar él mismo este proyecto para tener un mayor control en el diseño de todos y cada uno de los detalles del tomo. "Todas las portadas son diseños propios", afirma. Otro de los puntos que le llevaron a decantarse por la autopublicación, fueron los factores económicos, no solo en lo referente a la edición y publicación, sino también por los ingresos. "Quería poder canalizar parte de los ingresos hacia la donación de alguna asociación infantil de cáncer, finalmente irán destinados a Pyfano", relata Alberto.

Por el momento, la distribución del libro se está haciendo de forma personal o a través de redes sociales, pero ya se están llevando a cabo trámites con algunas librerías. Al ser una autopublicación, estos procesos se desarrollan un poco más lentos de lo normal. No obstante, la intención es que esté disponible tanto de manera personal como directamente a través de diferentes librerías de Zamora, su ciudad natal, o de otras ciudades donde se ofrezca esta oportunidad.

Una vida más allá del libro

"La acogida del libro está siendo maravillosa, la gente ha respondido enseguida para poder acercarse a ese capítulo de nuestra vida o de esa vida de esta pequeña y la verdad que estoy muy agradecido", relata orgulloso el autor del libro. "Siempre digo, que el recuerdo de la batalla de Laura, por suerte, terminó de esa manera y acabó ahí. Pero si es cierto que hay otros niños y otras niñas que siguen luchando a diario y ese es el fondo real del libro, transmitir esto a la gente y que sean más conscientes y sensibles ante situaciones de este tipo", concluye.

La historia narrada en el libro acaba el 19 de agosto de 2018 pero ese no fue el verdadero final. Laura continuó librando su batalla, vinieron más ingresos, más sustos y más problemas. "La vida de Laura, a día de hoy, sigue siendo una lucha", puntualiza Alberto. La pequeña guerrera vive su infancia feliz y con una vitalidad propia de su edad, aunque siempre con precaución. La posibilidad de que la enfermedad vuelva a aparecer sigue ahí y eso es algo con lo que sus familiares más cercanos han aprendido a vivir. "Laura demostró desde muy pequeña que es una auténtica guerrera y es un ejemplo absoluto de vida", afirma Alberto.

Como Laura, alrededor de 1.100 niños enferman de cáncer cada año en España, según el Registro Español de Tumores Infantiles. Estos pequeños al final sólo entienden que es una batalla que deben librar, este libro pretende ser un homenaje no solo a Laura, sino también a todos esos niños que cada día luchan contra el cáncer. “Ellos son la razón de este proyecto, deben tener todo nuestro apoyo, nuestro cariño y nuestra admiración”, asegura Alberto, autor del libro ‘La batalla de Laura’ y tío orgulloso de una joven guerrera.