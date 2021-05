"Acabé dormido con la cabeza metida en el congelador": Pablo Motos recuerda una de sus mayores borracheras

Dentro de apenas unos días, concretamente el próximo 21 de mayo, Netflix estrena la segunda temporada de El Vecino. Una serie, protagonizada por Quim Gutiérrez, en el que el actor se pone en la piel de quien considera "el peor súper héroe del mundo". En pleno proceso de promoción de esta nueva tanda de capítulos, el catalán ha visitado El Hormiguero para hablar sobre la serie y sobre todo, a pasárselo bien con el equipo dirigido por Pablo Motos.

Como suele ser habitual en el programa de Antena 3, el presentador nacido en Requena ha obtenido cierta información sobre su invitado sobre la que no suele hablar muy a menudo para compartirla posteriormente con la audiencia. Si hace apenas unas semanas explicaba que Dani Martín no se duchaba en los hoteles, en esta ocasión ha aprovechado para contarle a su público las manías de Quim Gutiérrez cada vez que visita un hotel.

"Creo que en los hoteles hay mucho trabajo por hacer en lo que respecta a la decoración"

Después de reconocer que pasa mucho tiempo en hoteles, el actor catalán ha explicado que suele descolgar los cuadros de la habitación para esconderlos porque le parecen horribles: "Creo que en los hoteles hay mucho trabajo por hacer en lo que respecta a la decoración". Pero no solo eso. También mueve muebles y vacía neveras, una serie de acciones que llevaban a Pablo Motos a recordar una anécdota del pasado que no ha dudado en compartir con la audiencia del programa.

El presentador de Requena ha explicado que, durante una de sus primeras excursiones al lago de San Juan, se pilló "un pedo importante" que le llevó a actuar de una forma similar a la de Quim Gutiérrez cada vez que va a un hotel. Después de pasar toda la noche bebiendo, Pablo Motos ha reconocido que llegó a la habitación del hotel muy perjudicado con ganas de cambiar los muebles de sitio: "La habitación estaba muy mal amueblada, así que cambié la cama de sitio".

Tras realizar unos cuantos cambios, y después de percatarse de que el hotel no tenía aire acondicionado para mitigar el calor que estaba sufriendo, decidió meter la cabeza en el congelador. Después de sacar cada una de las bebidas del congelador, y ponerlas todas en fila, decidió meter la cabeza en el interior del mismo para hacer frente al calor. Lo que no esperaba era quedarse dormido en el interior del mismo, lo que le llevó a levantarse al día siguiente con un fuerte dolor de cabeza: "Despertar dentro de un congelador no es una buena sensación".

"Hay despertares horribles, pero despertar dentro de un congelador lo es más"

El presentador asegura que despertarse con la cabeza metida dentro del congelador es una de las peores sensaciones que ha vivido jamás: "Hay despertares horribles, pero despertar dentro de un congelador lo es más". Pablo Motos recuerda despertarse y ver todo de color azul como consecuencia de las luces que había dentro del congelador.

También un dolor importante en la parte trasera de la cabeza, como consecuencia de una mala posición a la hora de dormir y del frío que había sufrido a lo largo de la noche. El presentador reconoce que se despertó con la cabeza fresca y el cuerpo caliente. Y no ha contado más porque, tal y como ha relatado frente a la audiencia, no tiene más recuerdos de aquella noche.