Mariano Rajoy, contundente frente a las críticas de Santiago Abascal

En la víspera de décimo aniversario del 15-M, son muchos los recordatorios sobre esos días por parte de sus protagonistas y del contexto político en ese momento con una crisis económica que parecía no tener fin. La Puerta del Sol se convirtió en el centro de las protestas y los debates dispuestos a cambiar el paradigma político hasta el momento en España con el bipartidismo.

El documental '15-M ¿Generación perdida?' de Cuatro ha dado voz a algunos de los protagonistas de ese momento de nuestro país. El que fuera presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha recordado esos días y se ha referido también a unas palabras del líder de Vox, Santiago Abascal, sobre su figura y su actuación política.

"Derechita cobarde"

El presidente del partido de la ultraderecha ha criticado la gestión de Rajoy al frente del Gobierno entre 2011 y 2018. "¿No es verdad que lo único que hizo Mariano Rajoy fue continuar el legado de Zapatero? ¿No es verdad que lo único que hizo fue mantener políticas similares en Cataluña, que continuó la hoja de negociación con ETA, que no hizo nada para saber que había pasado el 11-M?".

No han sido las únicas cuestiones planteadas por el líder de la ultradecha respecto a la gestión de Mariano Rajoy que continuó: "¿No es verdad que subió los impuestos como quería IU, que mantuvo la ley de memoria histórica, la alianza de civilizaciones y las leyes del aborto y de género? ¿Acaso no es verdad todo eso? Pero no pasa nada. Si no quiere que le llamemos la derechita cobarde no se lo llamamos".

"Creo que el PP va a recuperar esos votos"

Antes la críticas directas de Abascal, Rajoy ha sido contundente. El expresidente del Gobierno ha dicho que no es partidario de la política de confrontación y que no le gustan los extremos: "No me gustan los partidos que están en los extremos, pero los respeto absolutamente".

El exdirigente del PP ha recordado que nunca se ha referido a Vox en sus declaraciones y ha insistido en que respeta absolutamente a sus votantes.

Rajoy ha ido más lejos y se ha referido directamente a la reunificación del centro derecha en España: "Creo que el PP va a recuperar esos votos y del resto no tengo nada que decir, no me voy a poner a discutir a estas alturas de mi vida. Algo hemos hecho algunos por España, a ver qué hacen otros".