El famoso virólogo alemán predice cuando dejarán de usarse las mascarillas en exteriores, y será muy pronto

Christian Drosten ha sido una de las voces de referencia en Alemania y en el mundo de la epidemiología desde que comenzó la pandemia provocada por la COVID-19, y sus pronósticos y reflexiones sobre el avance de la transmisión del virus pocas veces han sido errados.

Aunque sus posturas siempre han sido críticas y bastante pesimistas, las últimas declaraciones de Drosten han dado un giro con la campaña de vacunación y ha lanzado un mensaje bastante positivo sobre cuando cree que dejarán de ser obligatorias las mascarillas.

Insiste en seguir teniendo precaución

En este sentido, ha destacado en una entrevista para ZDF que los efectos de la campaña de vacunación van a empezar a notarse en los próximos meses, y ha opinado que serán "bastante buenos", al menos en Alemania, porque conseguirán controlarse los contagios.

Sí que ha advertido que no hay que caer en la euforia "demasiado pronto", porque todo puede cambiar, y ha señalado a las fiestas y a la irresponsabilidad que se vivió en España con el fin del estado de alarma como uno de los factores que puede provocar que se ralentice esta mejora. Porque a pesar de que haya ya una gran parte de la población vacunada "no significa que la enfermedad ya no se transmita o haya desaparecido por completo”.

El fin de las mascarillas en los próximos meses

Sin embargo, sí que se ha mostrado bastante positivo con que este verano se puedan relajar, en cierto modo, las medidas de contención, y ha apuntado que se podrán hacer más actividades al aire libre, como está pasando en Inglaterra, que la alta tasa de población inmunizada ha permitido que se puedan realizar más actividades con otras personas.

Pero el mejor de sus vaticinios ha sido para la mascarilla, el protector sanitario que, como apuntan también otros expertos, va a empezar a dejar de ser obligatorio. “Yo creo que lo que va a ocurrir es que, como la campaña de vacunación va bastante bien, a final de junio o principios de julio las autoridades podrán decir que en todos los espacios exteriores, deporte, bares exteriores... podremos estar sin mascarillas” ha destacado, lo que supondría que el fin de esta mascarilla llegue en los próximos meses.