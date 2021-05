"Te pido perdón": Rosario se enfrenta a una de las pruebas más "cochambrosas" de la historia de La Resistencia

La cantante Rosario Flores ha visitado este jueves La Resistencia para presentar su nuevo disco Te lo digo todo y no te digo na y ha acabado 'orinando' desde lo más alto del teatro Arlequín sobre un váter situado a varios metros de altura de con una prótesis genital que dispone de su propio sistema para mear.

Todo ello por culpa de un Jorge Ponce que, después de meses sin saber de ella, ha traído de vuelta la sección de El Hormiguero mal. Una sección en la que el humorista trata malagueño comparte una serie de experimentos con los invitados que distan mucho de los presentados por el equipo de Pablo Motos.

Rosario no da crédito a la prueba de El Hormiguero: "Esto no lo he visto en la vida"

En esta ocasión, y después de preguntarle cuál ha sido la altura máxima desde la que ha orinado a lo largo de su vida, Jorge Ponce ha dado paso a dos prótesis genitales a las que ha bautizado como Trancas y Barrancas para que se mida en un duelo de alturas a David Broncano. Tras analizar detenidamente cada una de las prótesis, Rosario reconocía que nunca había visto algo parecido: "¡Qué cosa más fea, por favor! Mira que he ido a programas y que llevo muchos años en esto, de verdad, pero esto yo no lo he visto esto en mi vida".

A pesar de que en un primer momento parecía reacia a participar en la prueba, llegando a decir que no contaran con ella para nada, finalmente aceptaba a batirse a David Broncano en duelo desde lo más alto del Arlequín. Tras subirse a la planta superior del teatro, Rosario reconocía que la prueba le parecía "cochambrosa" pero cogía a Barrancas con las dos manos para proceder a la misma.

"Te pido perdón por todo esto": Broncano se rinde ante Rosario Flores

Después de que Jorge Ponce le indicara que se trataba de un concurso de puntería en el que ganaría aquella persona que demostrara tener una mayor habilidad a la hora de miccionar con las prótesis genitales, Rosario hizo todo lo posible para ganar: "Te pido perdón por todo esto. Un aplauso para Rosario, que va a mear desde lejos. No es idea mía. Yo aquí vengo por la tarde... Pero va a estar bien. Esto es buena idea".

Mientras reconocía una y otra vez que la prueba le parecía "cochambrosa", la artista trataba de aproximarse lo máximo posible al centro del váter para llevarse la vitoria final. También David Broncano, quien trató de hacer lo propio con la prótesis que le había tocado. De esta manera, ambos acabaron pasándoselo en grande desde lo más alto del teatro. Todo ello ante la atenta mirada de un público que se cubría con paraguas facilitados por el programa para resolver la situación.