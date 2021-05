Barei habla sobre las candidaturas de España en Eurovisión: "Parecen actuaciones de José Luis Moreno"

Barei, representante de España en el Festival de Eurovisión en 2016, ha sido muy clara en una entrevista en el Twitch de Cadena Ser: "El peor momento de Eurovisión fue cuando en el primer ensayo no se seguían las instrucciones que yo había redactado". Según la cantante, ella misma había redactado un PDF en el que se indicaba cómo debía ser la realización de su actuación en todo momento. Este documento habría sido enviado, supuestamente, por la persona que estaba cargo de la delegación española en aquel momento, Federico Llano; pero, parece que nunca llegó.

"El resto de países aprovechan las oportunidades que te brinda el festival. España hace actuaciones que parecen de José Luis Moreno", ha sentenciado Barei. Asimismo, sobre si se veía proclamándose vencedora, ha explicado: "No pensaba que tenía posibilidades de ganar. ¿Hola? Somos España". Para ella, el problema es claro: "Siempre fallamos en la escenografía. No es una cosa de TVE; sino de quién llevaba el Festival. En ese momento era Federico Llano"

"Era un no por delante siempre"

Una de sus ideas era llevar unas escalinatas en las que podían proyectarse imágenes mientras que bailaban las coristas con iluminación en sombras. Mientras, Barei estaría iluminada con focos violetas y rojos. Ante una negativa más de Llano, la cantante buscó otra alternativa que era totalmente gratis. Sin embargo, el "no" se antepuso una vez más". Ninguna de estas propuestas se llevaron a cabo finalmente, y el escenario quedó 'pelado', sin ninguna estructura, como quería la compositora.

Como última opción, Barei quería simbolizar "el fracaso" con su caída en Eurovisión. El responsable del Festival en España también le negó esta propuesta. Fue entonces cuando la cantante amenazó con no representar a su país, ante tanta negativa sobre cada propuesta que hacía. En resumen, Barei explica: "Era un no por delante siempre".

Los mejores momentos: la preselección y la 'Green Room'

Barei asegura que recuerda con mucho cariño la noche de la preselección: "No me esperaba ganar la preselección. Esa noche fui a disfrutar y no a competir". Finalmente, la madrileña se proclamó vencedora de manera indiscutible, frente a duros rivales como Xuso Jones y María Isabel. Barei admite que le sorprendió su victoria, al considerarse la más "novata": "Era la única que no tenía discográfica ni management".

Otro de los mejores recuerdos, según la cantante fue el momento en el que cantó Justin Timberlake. La madrileña pudo disfrutar de la actuación junto a sus compañeros en la Green Room del Globen Arena (Estocolmo). Entre todos los participantes de otros países, ha destacado a Amir, el representante de Francia, con quien mantuvo muy buena relación.

Un resultado final amargo

"Viendo como estaba la gente durante mi actuación, a lo mejor me esperaba un Top 10', ha confesado Barei. La española no partía como favorita tras los ensayos en Estocolmo. Pero, tras su intervención en la final de Eurovisión 2016 alcanzó la tercera posición en las casas de apuestas. "¡Esto es único, Barei!", le gritaban los miembros de la delegación española.

El resultado final fue un puesto número 22, de 26 países, un final algo distanciado de las expectativas iniciales. "Yo lloré esa noche lo más grande y perdí perdón a toda España", ha recordado. Sin embargo, los eurofans recuerdan su intervención en el Globen Arena como un ejemplo de carisma y personalidad, más allá de la 'fallida' puesta en escena. De hecho, en el vídeo de su actuación se aprecia cómo consiguió 'meterse en el bolsillo' a todo el público, que gritaban al grito de 'Say Yay'.