"Se ha dejado de lado el proceso político desde hace mucho tiempo, y ahora tenemos una llamada de atención"

Philippe Lazzarini se une al consenso que emerge entre quienes analizan la realidad del conflicto por Palestina desde hace años: estamos otra vez atrapados en una dinámica bélica porque hace mucho que no hay proceso político alguno. Como responsable de la Agencia de la ONU para los refugiados de Palestina (UNRWA), es casi un ‘ministro’ de sanidad y educación para más de cinco millones de personas en Líbano, Siria, Jordania y la propia Palestina ocupada. Pero con los enormes problemas financieros agudizados por el boicot de Trump a su agencia en los años en que ocupó la Casa Blanca.

La llegada de Biden al poder ha dado algo de aire a UNRWA, pero menos indicios de estar dispuesto a protagonizar un proceso político. Con la intención de defender esa necesidad de salida política pero, sobretodo de buscar fondos para mantener servicios básicos a la población de refugiados, Lazzarini ha visitado España estos días. En un acto organizado en el jardín Botánico de Madrid charla unos minutos con La SER.

Sus escuelas son para mucha gente de Gaza lo más parecido a un refugio ante bombardeos israelíes. ¿Qué evaluación hacen de la situación los equipos de UNRWA en Gaza?

La espiral militar empezó hace unos días y ya tiene un coste en vidas de civiles muy alto, con más de 100 civiles en Gaza, entre ellos 27 niños de los que 8 eran estudiantes de nuestras escuelas. Tenemos escuelas dañadas, nuestras oficinas centrales dañadas. Y todo esto en mitad de la pandemia, no lo olvidemos. Los bombardeos intensivos en zonas densamente pobladas están provocando miedo y ansiedad y hoy nos informaban de un número de civiles abandonando ya sus casas para refugiarse en escuelas de la Unrwa. Así que desde mañana estaremos dando asistencia a esa gente que busca refugio. No hay a dónde huir de las operaciones militares si estás en Gaza; y no hay frontera que puedas cruzar. Los hospitales están desbordados. la gente se plantea si morirán de covid o de un bombardeo.

Usted ha sido muy claro en que, por muchos factores que se mencionen en los análisis, si hoy estamos así es por la total ausencia de un cauce político de encuentro y negociación.

¡Exacto! Hay varios factores que han provocado la situación, pero lo fundamental es que no hay solución política. Y la única manera de afrontarlo es con un proceso político genuino, con un deseo genuino de encontrar una salida. Es la única salida a la desgraciada situación en que estamos.

¿Puede haber un proceso político si no se incorpora a la totalidad de la sociedad palestina, y me estoy refiriendo tanto a los refugiados como a los palestinos de Israel?

Si un proceso político tiene que representar a un pueblo, tiene que representar a todo ese pueblo. Asegurarse de que eso forma parte de la negociación. Se ha dejado de lado el proceso político desde hace mucho tiempo, se le ha dado la espalda. Y ahora tenemos una llamada de atención de que eso no puede seguir así mucho tiempo.

Estados Unidos ha vuelto -al menos de palabra- a sus obligaciones financieras con UNRWA. ¿Pero hay algún indicio de que políticamente vaya a cambiar su papel de los últimos años?

Como ha insistido el secretario general [Antonio Guterres], hay un llamamiento para retomar el proceso político. Espero que eso pase, y seguro que está habiendo negociaciones sobre cómo puede hacerse que pase. No tengo los detalles, porque no formo parte de ese proceso, pero no podemos permitirnos el lujo de renunciar a ese proceso político otra vez.

¿Ha cambiado la situación financiera de UNRWA desde el cambio de actitud de la Casa Blanca?¿Ha servido para arrastrar a otros países?

Damos la bienvenida a ese retorno de EEUU, porque ha sido un socio estratégico incluso para la creación de nuestra agencia. Su impago de 2018 tuvo un impacto muy negativo en nuestra capacidad de prestar servicios. Hay algunas necesidades básicas que no pudimos seguir prestando.

Ahora Estados Unidos ha vuelto, aunque todavía no al nivel en que estaba antes. Y eso nos ha dado oxígeno y un poco de confort para poder proveer en el futuro ayuda de emergencia a una población que está pasando por un momento de estrés y desesperanza.

Como responsable de UNRWA usted viaja por todos los países en que están acogidos los cinco millones de refugiados de Palestina. La situación es muy mala en Líbano, donde el país está al borde del abismo; pero es que Siria sigue en guerra y Jordania con la presión de varias crisis ¿Cómo puede UNRWA, que es la más veterana de las agencias, liderar un proceso en el que se escuche esa voz de sociedades que, como usted ha dicho en una de sus intervenciones, está ‘enfadada y hambrienta” (angry and hungry), algo compartido por todas las sociedades de Oriente Próximo en crisis?

Desgraciadamente, con la pandemia afectando a toda la región, se ha exagerado una situación ya mala. En Líbano por los problemas internos, En siria por diez años de la guerra, en Cisjordania por la ocupación, en Gaza por el bloqueo y las operaciones militares. Y en Jordania también han tenido un impacto muy fuerte de la covid. Pero es que podríamos decir que antes de esto ya teníamos una pandemia de pobreza extrema en la región. La gente está cada vez más desesperada y necesitada de ayuda. Y en un momento en que nuestra agencia ha tenido su menor grado de financiación. En 2020 nuestro nivel era el mismo que el de 2014, pero es que desde entonces las crisis en la región han sido muchas. La gente esperaba que les diéramos más y mejores servicios, y en vez de eso hemos tenido que recortarlos. Hemos estado haciendo llamamientos desesperados para llamar la atención de que si no tenemos los recursos adecuados y las necesidades de la gente no se cubren, esto va a alimentar una inestabilidad en una región ya muy volátil.