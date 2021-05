Lucía Pérez (Eurovisión 2011) y su desencuentro con Edurne: "No quería cantar conmigo"

Lucía Pérez, representante de España en Eurovisión 2011, ha narrado en la entrevista concedida a Cadena Ser por Twitch qué ocurrió realmente en un desencuentro que protagonizó en 2016 con Edurne, quien participó en el Festival en 2015 con el tema Amanecer, quedando en el puesto 21.

La cantante de Que me quiten lo bailao contestaba así a una pregunta de la entrevista, en el contexto de un juego en el que tenía que elegir quién de los tres cantantes que tenía en pantalla no debería volver a Eurovisión. "A nivel personal diría: Edurne, no vuelvas a Eurovisión".

"Era una mala excusa"

Según lo narrado por Lucía Pérez, Edurne y ella coincidieron en el programa Luar, de TVG. Allí, se le propuso a la jueza de Got Talent hacer un guiño al Festival, pero, al parecer, rechazó la idea, diciendo que estaba muy agotada y que lo tenía que pensar. "Era una mala excusa". sentencia Lucía.

Tras no cantar juntas, Lucía recibió varios comentarios en sus redes sociales, de usuarios que preguntaban por qué no habían cantado juntas. Por este motivo, la gallega contó su versión de los hechos. Por su parte, Edurne, ante las críticas en Twitter respondió con el siguiente mensaje: "Antes de juzgar, hay que estar MUY seguro de la verdad".

Como veo que muchos me preguntáis qué pasó el viernes con @Edurnity yo quiero aclarar que desde el programa se nos propuso cantar juntas... — Lucía Pérez (@LuciaPerezMusic) April 3, 2016

...Por mi parte puse todas las facilidades desde un principio el resto ya lo podéis deducir.MUchosss besos y que no pare la música!! — Lucía Pérez (@LuciaPerezMusic) April 3, 2016