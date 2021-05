"Y al toro, ¿quién le pregunta?": la aplaudida reflexión de Jordi Cruz que saca los colores a Pablo Casado

La temporada de toros ha empezado ya en la Comunidad de Madrid y este sábado tuvo lugar una corrida en el Palacio de Vistalegre de la mano de Julián López, José María Manzanares y Paco Ureña. A la cita acudió el líder del PP, Pablo Casado, quien mostró el apoyo de toda su formación política a la tauromaquia y aseguró que se trata de una "parte fundamental de nuestra cultura y sector económico".

"Estoy muy contento de poder compartir esta tarde de toros aquí, en Vistalegre, en la festividad de San Isidro, un hecho que demuestra que Madrid es un espacio de libertad que permite que se pueda dar tardes como esta y que, ojalá, sirva para que pueda haber muchas otras más, después, sobre todo, del año tan duro que ha pasado la tauromaquia", indicó Casado.

Sin embargo, el mundo de la tauromaquia está rodeado de polémica. Levanta ampollas entre los partidarios que lo ven como arte o cultura y entre los que aseguran que es maltrato animal. Así, la vuelta de las corridas de toros tras meses de inactividad por la pandemia no ha estado exenta de críticas y Casado tampoco las ha obviado.

"En Madrid quien quiere puede ir a los toros y quien no quiere ir no va. Eso es libertad", ha escrito en un mensaje de Twitter, asegurando que hay libertad para elegir si se quiere ir a ver espectáculos taurinos o no. Un mensaje que no ha pasado desapercibido y que los usuarios han querido reclamar.

En Madrid quien quiere puede ir a los toros y quien no quiere ir no va. Eso es libertad. https://t.co/SBavHIn4C0 — Pablo Casado Blanco (@pablocasado_) May 15, 2021

De hecho, el presentador de televisión y el mítico de ArtAtack, Jordi Cruz, se ha metido a todos en el bolsillo con su impecable respuesta. "Y al toro, ¿quién le pregunta si quiere ir?", ha escrito en alusión al mensaje de Casado.

Y al toro,¿quién le pregunta si quiere ir ? https://t.co/Z7gfUolpYi — Jordi Cruz (@JordiCruzPerez) May 16, 2021

"Grande Jordi, referente generacional", le ha contestado un usuario, mientras otros le daban la razón y aplaudían sus palabras. "Muchísima razón Jordi, de verdad, no sé cómo pueden llamar arte a eso", era otro de los comentarios. En esta línea, a Casado le han llovido más críticas: "Libertad para presenciar el maltrato animal, no con el dinero de mis impuestos, por favor", escribía otra usuaria.

Muchísima razón Jordi, de verdad, no se como pueden llamar arte a eso. — Laquesis la hilandera (@CesterosErika) May 16, 2021

Libertad para presenciar el maltrato animal, no con el dinero de mis impuestos, por favor. — Azote Vinagre (@AzoteVinagre) May 15, 2021

Que frustrante el nivel de la derecha de este país. Que frustrante. — Santi (@ihriel6666) May 15, 2021