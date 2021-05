La Policía tira abajo la puerta de un estanco al dar por muerto a su dueño cuando en realidad dormía la siesta

Paco, el estanquero de La Ñora (Murcia), fue dado por muerto por un momento. Este viernes, la policía de su localidad tiró la puerta abajo del estaco que regenta porque varios vecinos alertaron a Emergencias pensando que había fallecido. "Me he quedado un poco 'clisao' y, cuando he abierto el ojo, he visto aquí la Policía y a los Bomberos, imagínate", explica el propio Paco, de 41 años, a 'La Opinión de Murcia'. Y es que como veis, el estanquero no estaba muerto sino que estaba echándose la siesta.

El susto de los vecinos viene porque entre las rendijas de la reja con la que cierra su local, se veía a Paco acostado en un sofá. Muchos le llamaron a gritos mientras él no reaccionaba. Fue entonces cuando llamaron al 112 pensando que le había pasado algo grave. Allí se personaron la Policía Local y los Bomberos que rompieron la puerta y vieron como este murciano se encontraba bien. "Puede ser", ha contestado Paco a la pregunta de si tiene el sueño profundo.

"Gracias a Dios, aquí no se ha muerto nadie", ha explicado el estanquero, quien tampoco ha querido dar importancia a la puerta rota de su comercio. "Tampoco han hecho un gran destrozo. Hay que darles las gracias a todos los servicios", ha añadido.