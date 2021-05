Manel Navarro sobre RTVE en Eurovisión: "Me hicieron traducir el tema al castellano porque Barei quedó mal"

Manel Navarro representó a España en Eurovisión 2017 con "21 años recién cumplidos". Fue elegido en la preselección más polémica de la historia de España en el Festival; una gala que termino con agresiones verbales y físicas, cortes de manga y un descontento generalizado por parte de los eurofans ante la sombra del 'tongo' que deambulaba sobre la elección del tema 'Do It For Your Lover'. La cosa no mejoró, ya que Manel asegura que cuando peor lo pasó fue en el "post-festival" tras fallar en una nota que provocó el famoso 'gallo' durante la Final del programa.

En otras recientes entrevistas en el Twitch de Cadena Ser, Lucía Pérez (2011) y Barei (Eurovisión 2016) han criticado el papel de RTVE en el Festival de Eurovisión. Por su parte Manel ha dicho lo siguiente: "Me hicieron traducir el tema al castellano. Me dijeron que era porque Barei había quedado mal". Además, sobre su puesta en escena asegura que "su opinión era la que menos importaba". Por otro lado, reconoce que un fallo de la delegación española fue ponerle entrevistas desde las 8 de la mañana el día de la Final, mientras que "el resto de participantes descansaban". Eso sí, asegura que su sensación era que desde RTVE "querían ganar el Festival".

Sobre su preselección: "Sigo sin saber si hubo tongo o no"

La preselección de 2017 terminó con un fatídico episodio en el que Manel asegura haber presenciado agresiones físicas y verbales. A la pregunta de qué fallo hubo aquel día, Manel expone: "No creo que fallara nada. Si tengo que poner algún pego sería el presentador (Jaime Cantizano), que no supo estar a la altura. Él es muy bueno presentando, pero una situación que no se la esperaba nadie".

La cuestión es que Manel fue elegido como representante tras un desempate del jurado entre él y Mirela (con el tema Contigo; gran favorita de la audiencia). Los tres expertos que votaron (además del público) fueron Virginia Díaz , Xavi Martínez y Javier Cárdenas. Los dos primeros otorgaron a Manel con la máxima puntuación, mientras que dieron un 5 a Mirela. De aquí se sucedieron varias acusaciones de tongo, sobre todo por la amistad que mantenían Martínez y Navarro. "Yo tenía relación con Xavi Martínez desde antes. Él fue quien me puso en la radio. No lo niego", admite Manel. Asimismo, comenta que sigue "sin saber si hubo tongo o no".

"Me arrepiento del corte de manga"

Sobre su reacción, Manel admite que se equivocó: "Me arrepiento de haber hecho el corte de manga. Pero, se malinterpretó, porque era hacia cuatro capullos que lo más bonito que me estaban diciendo era que se cagaban en mis muertos". Además, afirma: "Lo que viví allí fue lamentable. No entiendo cómo ocurre eso en un plató de televisión y nadie lo corta. Había animales allí metidos. Fue una vergüenza"

Manel es sincero y comenta que "no sabía lo que era y significaba el movimiento eurofan". Antes de la preselección no se veía favorito pero "la sensación era buena; llevaba seis meses sonando en la radio". Sobre quien era el participante más querido, Manel expone: "Visto en posterioridad la favorita era Mirela; yo estaba segundo en todos los rankings". En relación con el resto de compañeros comenta que sigue siendo amigo de Mario Jefferson, a quién conoció en aquel momento.

"Me investigaron el PP y el PSOE"

Tras los rumores de tongo, Manel confirma que nunca pensó en renunciar, pero admite que fue difícil: "Imagínate mis padres; llevaba solo un mes fuera de casa". Además, asegura que fue investigado por el PP y el PSOE. A pesar de todo, el cantante dice que su discurso siempre fue el mismo: "Yo iba con toda la ilusión y el cariño del mundo por la gente que me apoyaba".

Sin embargo, Manel reunía más detractores que fans en aquella época. Según sus palabras algunos le "deseaban la muerte". "Nunca nadie se paró a pensar cómo me podía sentir yo. Era un chaval de 21 años que, por cosas de la vida, acabé siendo elegido para ser representante de España en Eurovisión", expresa.

"No noté el gallo"

La final del Festival de Eurovisión llegó y Manel tenía una magnífica oportunidad para demostrar lo que valía; pero, un gallo se interpuso en su propósito: "No noté el gallo, pero tuve la sensación de que algo no había salido bien". Este fallo dejó con 'mal sabor de boca' a Manel: "Había mucha gente esperando a que la liara". Tras este momento, el cantante sufrió por los titulares de la prensa. De algunos asegura que no son necesarios: "Dejas muy mal a tus padres escribiendo esos titulares".

"Nunca te piensas que vas a quedar el último", explica. El cantante solo obtuvo 5 puntos del público; concretamente, de Portugal. Sobre Do It For Your Lover, Manel declara: "No era un tema con el que te puedas lucir vocalmente". Su país favorito era Portugal. También ha destacado Suecia, Bulgaria y Moldavia.