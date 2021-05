"Me casaba para toda la vida": Paula Echevarría confiesa cómo se sintió tras su divorcio con David Bustamante

Fue una de las parejas más mediáticas y envidiadas del país durante doce años, pero la actriz y modelo Paula Echevarría y el cantante David Bustamante ponían fin a su relación en el año 2017 sin dar muchas explicaciones sobre su ruptura, para evitar polémicas que pudieran afectar a la hija de ambos, Daniella.

Y ha sido durante un programa de Planeta Calleja, en Cuatro, donde la actriz, que desde hace unos años triunfa también como influencer en Instagram, ha confesado cómo se sintió con el fin de su matrimonio con el famoso cantante de Operación Triunfo: "Yo me casé para toda la vida".

Calleja le pregunta si su divorcio fue "traumático"

Jesús Calleja compartía en su programa una ruta por Kenia con Echevarría y su actual pareja, el exfutbolista Miguel Torres, con quien acaba de tener un bebé, y entre conversaciones sobre la vida y el amor, le preguntaba a la actriz por su relación, de la que ha asegurado sentirse "totalmente enamorada".

Calleja aprovecha entonces para adentrarse en un lado más íntimo de la influencer, y saca el tema de su divorcio con Bustamante, preguntándole si fue traumático. "Bueno, traumático... al final siempre que sientes que fracasas en algo son cosas delicadas" le confesaba Echevarría, que aseguraba que cuando se casó pensaba que lo hacía para toda vida.

Le dijo a su arquitecto que solo quería un baño, rechazaba el amor

Aun así, la relación que duró doce años, y por la hija que tienen en común, no terminó mal, porque como destacaba la actriz "mientras se hagan las cosas de forma civilizada". El presentador le dice que si cree que necesita estar enamorada siempre, a lo que ella le contesta que "no, pero es un estado de ánimo que me gusta".

Además, recuerda que cuando se separó se planteó dejar a un lado el amor, incluso le dijo al arquitecto que estaba construyendo su casa que solo quería un lavabo: "No quería a nadie más. Pero ahora tengo dos. Las mejores cosas aparecen cuando no las buscas".

Muy feliz con su actual pareja, pero no se plantean casarse

Respecto a su relación con el exfutbolista, Echevarría ha asegurado que no lleva pensado volver a casarse: "no nos planteamos casarnos. Le damos la importancia justa al matrimonio". Ya que ambos vienen de dos relaciones que acabaron en divorcio, y además añadía que "una buena convivencia es la base de una relación duradera, no el matrimonio".

No obstante, bromeaban, y Torres le sugería "yo le he dicho que si quiere casarse que me lo pida", a lo que la Echevarría respondía "No se lo cree ni él", e instaba a su pareja a que, aunque ella fuera muy "pro woman", si alguien tenía que hincar rodilla era él. Y hubo espacio para los recuerdos, cuando la pareja rememoró cual fue el inicio de su relación, como decía el exfutbolista "a la antigua usanza". Ya que ambos afirmaron estar durante los tres primeros meses intercambiando llamadas y mensajes sin poder verse, debido a la distancia, Torres vivía en Marbella y la actriz en Madrid.