"Estar bien es perder el miedo a vivir": las lecciones a la pregunta del prestigioso psiquiatra Rojas Marcos

"Llevo días reflexionando sobre el significado de la expresión "estar bien". Como os imagináis, la subjetividad juega un papel importante, pues cada persona siente y describe sus vivencias a su manera. Favor: ¿podéis compartir conmigo el significado que le dais a "estar bien"?". Con estas palabras ha puesto sobre la mesa el prestigioso psiquiatra, Luis Rojas Marcos, uno de los asuntos centrales que atraviesa la salud mental por la crisis del coronavirus.

Como apunta Rojas Marcos, la subjetividad a la hora de valorar de forma diferente el significado de estar bien es evidente. A partir de ahí, las respuestas está llenas de riqueza, variedad y lecciones de vida.

Diego es un médico de familia que tiene epilepsia. Cuenta que para él estar bien es amar cada instante de su vida porque es su vida. Que estar bien es perder el miedo a vivir. Porque a veces vivir da miedo. Y da detalles de sus circunstancias: 10 crisis epilépticas parciales compejas /mes, 9 pastillas /día, a espera de cirugía cerebral.

Marina es periodista y su respuesta es concreta y concisa: "Sin preocupaciones en las próximas 24 horas. Más no pido".

La también periodista Luz Sanchez-Mellado hace una analogía y llega a la conclusión de que estar bien es estar tranquila: "Estoy bien cuando no tengo motivos de preocupación por los míos o por mí. Para mí estar bien es estar tranquila".

José cuenta que para él estar bien implica tres estados:

Estado de SALUD: Mi cuerpo esta saludable y en forma.

Estado de CALMA: Mi sistema nervioso regula sus emociones y acepta su pasado.

Estado de PLENITUD: Mi conciencia interpreta la VIDA como un regalo y una oportunidad.

El testimonio de José Carlos es especialmente significativo. Explica que como superviviente del suicidio de su hija, para él estar bien es que la tristeza no se convierta en desesperación, que nada despierte los peores recuerdos de ese día y sobre todo que le hagan saber que mi testimonio ha servido a alguien. Seguro que sí.

Estela es también concisa y concreta sobre su definición de estar bien: "Cuando tienes en tu círculo más cercano una persona con una enfermedad degenerativa incurable, "estar bien" es ralentizar el proceso, no tener dolores o que los ejercicios de fisioterapia funcionen. La salud es el bien más preciado pero no solemos valorarlo hasta que falla".

María Eugenia pone el acento en sentirse útil dado que padece esclerosis múltiple.

Para Max estar bien es "aceptar y fluir, agradecer y crear, amar ser y estar, vivir y compartir. Preguntarse poco cómo estás, estar dónde estás, soñar, tatarear, sonreír, tocar, sentir".

Otro tuitero explica que está bien cuando lo está con su entorno: "No puedo estar tranquilo si algo con alguien que me importa no está claro. la certidumbre de lo que ocurre (controlar) es importante, pero la monotonía también me agobia. Cumplir con mi obligación o lo que se espera de mí , me calma".

Brenda especifica estar bien cuando siente que las cosas importantes están "en orden", cuando sus hijas están sanas y contentas, cuando se siente sana y en paz con el mundo. Cuando tiene tiempo para organizar/ gestionar mi vida. Cuando siente que la vida es una suerte tal y como es. Sin más ni menos.