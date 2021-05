La Policía alerta sobre esta peligrosa estafa dirigida a los usuarios y usuarias de Amazon: quieren robarte

La Policía Nacional ha alertado, a través de su cuenta de Twitter, sobre una estafa mediante el que un grupo de ciberdelincuentes pretende hacerse con tus datos tanto personales como bancarios. Un nuevo caso de phishing, como otros tantos que se han producido durante estos últimos meses, mediante el que los responsables del ataque se hacen pasar por una institución de renombre o una marca muy conocido para ganarse tu confianza.

En esta ocasión, los responsables de este ataque se hacen pasar por Amazon para advertirte de que hay un paquete para ti. Sin embargo, y como suele ser habitual en este tipo de ataques, no es más que una estrategia para ganarse tu confianza y robarte. También pueden atacarte a través de distintas plataformas de mensajería como Seur o DHL por lo que, si recibes un mensajes sospechoso, te recomendamos que te deshagas de él para evitar problemas.

Esta es la estrategia de los estafadores: se hacen pasar por Amazon para robarte

Según cuenta la policía, los cibercriminales se dirigen a ti a través de un SMS para notificarte la entrega de un paquete de Amazon. A pesar de que no estés esperando nada en concreto, los responsables del ataque juegan con el hecho de que vayas a recibir algo en tu casa para acrecentar tus ganas de saber más sobre el pedido. Antes de poder recibir tu pedido, te pedirán que confirmes tu entrega para que puedas tener tu paquete en casa cuanto antes.

Si recibes un #SMS que te dice que tienes que confirmar la entrega de un paquete pinchando en un enlace ¡#NOPIQUES!



Ante la duda acude siempre a la página oficial y ponte en contacto con la empresa #EstamorPorTi#SomosTuPolicía pic.twitter.com/YE6czhH5pu — Policía Nacional (@policia) May 13, 2021

Para poder confirmar la entrega del paquete tendrás que pulsar sobre un enlace que, como suele pasar en este tipo de ataques, te reenviarán a una página que se asemeja a la de Amazon. Sin embargo, no es más que una estrategia para que concedas tus datos tanto personales como bancarios a los estafadores. Nunca recibirás el paquete sobre el que te estaban advirtiendo y le habrás entregado tus datos a terceras personas para que puedan hacer lo que quieran con los mismos.

Si no estás esperando ningún paquete de Amazon, desconfía

Por lo tanto, y si has recibido un mensaje semejante, deshazte de él y no sigas sus indicaciones. Si no has pedido ningún paquete de Amazon, desconfía porque no te va a llegar uno como por arte de magia. Recuerda que prácticamente nada es gratis en Internet.

Por lo tanto, y si alguien te escribe diciendo que has ganado una recompensa de ensueño, desconfía. En caso de que recibas con un SMS de estas características, y quieras comprobar si te enfrentas a un mensaje real o no, Amazon recomienda que escribamos un mensaje a stop-spoofing@amazon.com denunciando el caso: "Para más información sobre cómo identificar emails fraudulentos, visita nuestra página de seguridad y privacidad aquí". Gracias a ello, evitarás que terceras personas se hagan con tus datos personales y podrás seguir comprando en Amazon como hasta ahora.