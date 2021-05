"Es la ecuación de las mil incógnitas": la falta de recursos en la España vaciada dificulta su repoblación

6.770.888. Esta es la cifra de habitantes de la provincia –y comunidad– de Madrid, la más poblada del país. En ella, Barcelona y Valencia se concentra casi el 32% de la población de todo el país. De hecho, según indicaba el Comisionado del Gobierno frente al Reto Demográfico, el 90% de la población se concentra en el 30% de la superficie del país. El resto es la España conocida como vaciada.

Como dice Jaime Izquierdo, comisionado para el Reto Demográfico en Asturias, el destierro era un "castigo" para los reos en la antigüedad. Sin embargo, ahora, muchas personas –en su mayoría, jóvenes– se ven forzados a dejar atrás sus hogares en busca de oportunidades en otras ciudades que tienen más y mejores recursos.

Uno de estos jóvenes es Iago Enríquez, de Ribas del Sil, un pequeño pueblo al sur de Lugo, el cual tuvo que abandonar para estudiar Ingeniería Aeroespacial en Madrid. Ahora trabaja en el ámbito del 'big data', pero no lo puede hacer desde su pueblo, al menos no de manera cómoda, ya que en la conexión a internet de 10 MB disponible en su localidad se producen "microcortes de la línea". "Estuve dos meses en el pueblo y en esos dos meses el técnico fue incapaz de resolver el problema", pone como ejemplo.

Problemas en las comunicaciones y los transportes

Este es uno de los obstáculos a la hora de decidir si volver o irse a vivir a una pequeña aldea en proceso de despoblación. La hija de Jerónimo Cantuche, portavoz del Movimiento en Defensa de la Sanidad Pública de Zamora, se encuentra en la India, pero en verano trabajó desde su pueblo zamorano, Gallegos del Pan, un municipio de tan solo 111 habitantes según el INE. "Con este mercado global que tenemos, da igual que estés en Madrid que en Gallegos, y habrá que aprovecharlo", incide Cantuche.

Una de las entradas al pueblo zamorano de Gallegos del Pan / Google Maps

De hecho, como indica Izquierdo, comisionado para el Reto Demográfico en Asturias –y que clausura el foro sobre la España vaciada en Llanera este 28 de mayo–, en el momento en el que los pueblos dispongan de fibra óptica y comunicación, "las posibilidades de generar arte desde la aldea van a ser exactamente las mismas que desde Nueva York". Sin embargo, los problemas no solo se encuentran en el ámbito de las telecomunicaciones, que, como señala Iago Enríquez, impiden o dificultan que se regrese a estos pueblos a teletrabajar, incluso en tiempos de pandemia, sino también en el de los transportes.

"Es una zona olvidada, no llega ni una autovía y tenemos que ir por una nacional que está en muy malas condiciones", reclama el joven. Un escollo que se ve incrementado si se tiene en cuenta la dispersión y el aislamiento de estas zonas, lo que supone el uso del vehículo privado en muchas circunstancias por la falta de alternativas de transporte público. También para ir a la escuela o al hospital.

Falta de recursos educativos y sanitarios

Otra característica de muchas zonas rurales de nuestro país es la necesidad de trasladarse a diario para acudir al centro educativo. Incluso si se dispone de colegio o instituto en el pueblo de residencia, a veces se comparte curso con otros estudiantes de distinto nivel. "Cuando empezamos a estudiar había seis cursos: de primero a sexto de primaria. Cuando terminé primaria, éramos tan pocos estudiantes que juntaron tres cursos (cuarto, quinto y sexto) en una única clase", cuenta Enríquez.

A esto se suma la dificultad de encontrar educación superior, como la universitaria, en municipios cercanos. En concreto, cuando este joven estaba interesado en cursar Ingeniería Aeroespacial, no existía la posibilidad de hacerlo en Galicia y era necesario irse fuera de la comunidad autónoma.

Viajes, viajes y más viajes en coche que también hay que hacer para desplazarse a un centro sanitario. Si quisiéramos trasladarnos al hospital más cercano a Ribas del Sil, podríamos ir al de Monforte de Lemos, aunque este, según informa Enríquez, ha quedado solo para "servicios básicos". Si se necesitara otro tipo de asistencia, habría que viajar "más de una hora" para llegar al centro hospitalario de Lugo.

Algo similar pasa en Castilla y León, en concreto en Zamora, provincia que más población pierde de España y con mayor edad media. Cantuche, portavoz del Movimiento en Defensa de la Sanidad Pública de la zona, no entiende cómo se pretende atraer a parejas y familias jóvenes "con una política sanitaria en contra" y con comarcas "sin pediatras", como Fuentesaúco, o con una reducción en la plantilla de estos profesionales médicos, como se ha visto en Benavente o Toro, los dos municipios con más población de la provincia después de la capital.

"En los pueblos va a seguir viviendo gente y no va a haber médicos para atenderlos", protesta Cantuche. De acuerdo con este enfermero, pese a la escasez de población en algunas de estas zonas, lo lógico es que "mientras haya personas viviendo en los pueblos, sobre todo personas muy mayores, tengan asistencia sanitaria digna y de calidad".

"La ecuación de las mil incógnitas"

Según Izquierdo, comisionado para el Reto Demográfico en Asturias, esta es "la ecuación de las mil incógnitas" y para despejarlas no hay "soluciones rápidas". De hecho, como apunta María Jesús Rivera, socióloga en la Universidad del País Vasco, no es un problema que se resolverá a corto plazo ni de una forma que no sea "transversal".

"Nuestra vida diaria en el medio rural no se basa tan solo en tener una parte de la vida cubierta, sino en tener todos los ámbitos de la vida cubiertos", explica Rivera, a la vez que subraya la necesidad de retener a la población extranjera, que podría ser un elemento principal de esta "revitalización" de las zonas rurales.

Según Cantuche, aunque la situación es "crítica", aún no es tarde para fijar "un modelo de país" que genere una simbiosis entre lo rural y lo urbano y que a partir de ahí sean las personas las que decidan si asentarse en un sitio u otro "con independencia de su actividad o del desarrollo de vida" que deseen.

Llevará tiempo, pero llegará, de acuerdo con Izquierdo, que se muestra esperanzado. Mientras, dice, hay que "generar las mejores condiciones posibles para la vida de los que están ahora" a la vez que se van creando "las condiciones ideales para la vida del futuro". Al fin y al cabo, como señala Enríquez, para volver se necesita "bien poco": "Lo demás ya lo tiene el rural".