Naomi Campbell sorprende al anunciar que ha sido madre por primera vez a los 50 años

De momento no se saben muchos más detalles sobre esta sorpresa que ha anunciado la modelo Naomi Campbell, que como ha publicado en su cuenta de Instagram, se ha convertido en madre a los 50 años, y por lo que parece, soltera.

La famosa y reputada modelo siempre se ha caracterizado por disfrutar de su vida de soltera, a sí que no es de extrañar que, al llegar a esta edad haya decidido ser madre soltera sin necesidad de ninguna pareja.

Toda una sorpresa para sus seguidores de Instagram

Pero sin duda la noticia ha cogido por sorpresa a todos sus fans y seguidores, ya que hasta el momento de la publicación de la fotografía en Instagram, nadie tenía constancia, al menos fuera de su círculo más privado, de que Campbell estuviera embarazada.

Es más, hace apenas un mes la modelo aparecía en un desfile de moda de Alta Costura en París, el mismo en el que Demi Moore fue duramente criticada, y, a pesar de que el vestido que llevaba era completamente negro y se podía disimular la barriga de embarazada con el abrigo que llevaba... prácticamente nadie se dio cuenta. Según han informado algunos medios estadounidenses su círculo más cercano era el único conocedor de esta noticia.

No se saben más detalles que los que ha compartido en la fotografía

Por eso los detalles que se conocen a cerca del misterioso embarazo que ha tenido la modelo que arrasó durante los años 90, y del que solo se sabe lo que ella misma ha publicado en su cuenta de instagram con el mensaje: "Una pequeña y hermosa bendición me ha elegido para ser su madre, tan honrada de tener esta alma gentil en mi vida que no hay palabras para describir el vínculo de toda la vida que ahora comparto contigo mi ángel. No hay mayor amor"

No ha desvelado el sexo del bebé, pero por la fotografía, en la que aparenta llevar un vestido de flores, y por los comentarios que llegan desde algunas personas cercanas, se ha intuido que pueda ser una niña. De esta manera, Naomi Campbell se convierte por primera vez en madre a sus 50 años.

Sin embargo, no es la primera modelo que ha conseguido ocultar su embarazo. En el mundo de la moda se está experimentando un baby boom desde hace un par de años, y el ángel de Victoria Secret Grace Elizabeth también lo llevó en secreto, y dio el anuncio cuando ya tenía a su bebé en brazos.