La Fiscalía pide al Supremo que rechace el recurso de Canarias para poder confinar las islas

La Fiscalía ha pedido al Tribunal Supremo que inadmita el recurso del Gobierno de Canarias pidiendo poder imponer el cierre perimetral en aquellas islas especialmente afectadas por la pandemia. El Ministerio Público ha informado en contra del recurso que el ejecutivo de Ángel Víctor Torres conta la decisión del Tribunal Superior de Canarias no avalar ni estos cierres perimetrales ni tampoco aprobar que se limite la asistencia a lugares de culto, apuntando sobre todo a deficiencias técnicas del recurso.

El ejecutivo canario fue el primero en llevar ante el Tribunal Supremo la negativa del Tribunal Superior de Justicia a avalar algunas de sus medidas, aunque no recurrió todas: no llegará hasta la sala tercera, por ejemplo, el toque de queda que quería imponer a los ciudadanos y que no fue avalado por los magistrados del tribunal territorial. Sí recurrieron la posibilidad de imponer un cierre perimetral en alguna de las islas que estuviera por encima del nivel 2 de alera epidemiológica.

El fiscal entiende que el recurso no tiene recorrido por la manera que tiene de poner en tela de juicio lo que dijo el Tribunal Superior de Canarias. Este auto "no pone en tela de juicio su validez desde la perspectiva científica, sino precisamente su eficacia y la falta de congruencia en su aplicación, en el específico ámbito que le corresponde valorar, que es el de la afectación de los derechos fundamentales". El auto, por ejemplo, "está simplemente evidenciando que la medida de confinamiento perimetral no parece basarse en una aplicación coherente de los postulados y fines epidemiológicos que presumiblemente la inspiran".

Para la Fiscalía este aval al auto del TSJ de Canarias "no impide a dicha Administración -ese es un dato fundamental- adoptar de inmediato las medidas que, debidamente ajustadas al criterio judicial, preserven la protección de la vida y la salud del conjunto de la ciudadanía, justificando debidamente las posibles excepciones, en términos que puedan ser autorizados por el Tribunal competente para hacerlo".

Errores en el recurso

Considera la Fiscalía, por tanto, que Canarias ha cometido errores de forma y técnica a la hora de recurrir este auto. "El recurso de casación interpuesto por la representación del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Canarias encierra una simple pretensión revisora del razonamiento empleado por el Tribunal a quo, que no se ajusta al concepto y la función del recurso de casación, sino que más bien tendría cabida en la técnica de la apelación".

Añade el escrito que "entiende esta Fiscalía que no puede ajustarse al concepto de interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia una pretensión como la que se deduce en el escrito de recurso, para que esa Excma. Sala «reconozca que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias se ha excedido al realizar el control de proporcionalidad de la medida sanitaria que le ha sido sometida a ratificación".

El caso de Montefrío

Es el segundo pronunciamiento del fiscal jefe de lo contencioso-administrativo, Pedro Crespo, después de que ayer presentase su propio recurso contra la decisión del TSJ de Andalucía de no permitir el cierre perimetral de Montefrío (Granada), localidad que este lunes superaba una incidencia de 1.500 casos por cada 100.000 habitantes.

En su recurso, el Ministerio Público avalaba que las comunidades autónomas pudieran imponer este tipo de medidas sin recurrir al estado de alarma y basándose en las leyes sanitarias de 1986: leyes que, según explicaba, aluden a actuar no sólo sobre la población contagiada sino sobre el "medio ambiente inmediato" como manera de contener la expansión del virus en una zona tan afectada como este municipio de la comarca de Loja. Apuntaba también la Fiscalía a que el mismo tribunal territorial andaluz había negado el cierre perimetral de Montefrío pero había permitido el de La Campana (Sevilla).