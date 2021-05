A hombros y encaramado a la valla: rescate de un legionario a un menor de edad atrapado en la valla de Ceuta

Las llegadas de migrantes a Ceuta siguen en la jornada de este miércoles. Aunque durante varias horas el flujo de personas procedente de Marruecos parecía haberse detenido, durante la tarde. aprovechando un momento de neblinas, varios grupos de personas han intentado cruzar la frontera entre Marruecos y Ceuta. Los efectivos policiales y militares desplazados a la frontera, apoyados de material antidisturbios, han conseguido parar parte de estas llegadas. Algunos grupos han conseguido llegar a la frontera, pero la mayoría de ellos han sido devueltos a Marruecos. Estas personas no solo han cruzado la frontera a nado, sino que también se agolpan en las vallas fronterizas. En uno de estos saltos a la valla, un menor de edad ha quedado encaramado en la parte alta y ha sido rescatado por un grupo de legionarios.

El encargado de subirse a hombros al menor ha sido el legionario Gallego, que ha atendido después a Nicolás Castellano, enviado especial de la Cadena SER a Ceuta. "Había saltado un grupo grande de marroquíes. El resto, que eran más mayores, han podido bajar por su propio pie, pero a ese tan pequeño ha habido que ayudarle a bajar. Era muy chiquitito y él no podía solo. No he dudado en cogerlo en hombros y en bajarlo para trasladarlo a la Cruz Roja", ha asegurado este legionario a la SER. "En el momento que le dije sube él no ha dudado en agarrarse a mí", ha sentenciado. Este niño no podía ser trasladado directamente a un centro de menores sin ser filiado por Policía y sin pasar un test antígenos en la nave del Tarajal, que es el espacio que se ha habilitado para que los voluntarios de Cruz Roja realicen estas labores. Ahí hay unas 600 personas, la mayoría menores como él.

La situación en Ceuta

Estos mismos miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad han alertado de la minoría de edad de varias de estas personas. Los menores y algunos adultos que han llegado a Ceuta en esta jornada han sido trasladados a una nave cercana, donde los voluntarios de Cruz Roja están llevando a cabo pruebas de antígenos.

También se ven por el área fronteriza varios grupos de jóvenes que, tras haber cruzado durante la jornada de ayer y hoy, han decidido volver a Marruecos para reunirse con sus familias tras quedar atrapados en la frontera.