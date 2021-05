Cruzar dos veces la frontera en busca de tu hermano y ahora quedar separado de tu familia: el caso de Riduan

Mientras el Gobierno y las comunidades autónomas han negociado cómo distribuir por España a algunos menores no acompañados que ya estaban en Ceuta para poder acoger a los nuevos que están llegando a la ciudad autónoma en las últimas horas, la SER ha vivido junto a uno de esos menores sus primeros momentos en Ceuta. Su llegada, el momento en el que ha estado a punto de ser expulsado... Al final se ha quedado en Ceuta y se ha puesto a buscar a su hermano. En ese momento ha desvelado que es la segunda vez que cruza la frontera en 48 horas.

La historia de Riduan

Riduan dice que tiene 14 años, pero aparenta claramente menos. Camiseta de Messi color rosa, empapada. Ha llegado a nado a la costa del Tarajal. Nada más llegar, uno de los militares lo ha acompañado durante toda su ruta, él iba directo a la puerta de la valla, pero otro militar le ha parado. "Eres muy pequeño", le dice. No puede cruzar de vuelta a Marruecos porque es menor de edad.

En ese momento, Riduan dice que está buscando a su hermano. "El militar me ha dicho que como soy menor me puedo quedar en Ceuta y que estoy libre", asegura a la SER. Pero él insiste en que está en Ceuta para buscar a su hermano. Desde la frontera se ha trasladado a la barriada del Príncipe, donde ha buscado por todas las calles con ayuda de los vecinos. Pero la busca es inútil.

Durante esa búsqueda, la Cruz Roja le ha encontrado y le dice que debe ir a la nave habilitada para los voluntarios para ser identificado. Por el camino, Riduan cuenta a la SER que es la segunda vez que entra a nado en Ceuta. Que el martes volvió a hacerlo, pero que fue expulsado. Él quería encontrar a su hermano y ha vuelto. Al llegar a la nave, ha sido filiado por la Policía, se le ha hecho test de antígenos y la idea es que se quede en sistema de protección.

En un momento, el propio Riduan nos pide el teléfono. Quiere llamar a sus padres en Marruecos y contarles que no encuentra a su hermano. "Soy Riduan, estoy en Ceuta buscando a mi hermano. No está". En ese momento, su padre le cuenta que su hermano, también menor, ha vuelto a Marruecos porque no le encontraba tras varios días buscándolo pese a que sabía que estaba en Ceuta. Su familia se queda rota, porque, a día de hoy, Riduan se queda en España ya filiado en el sistema de protección.

Los vecinos, mientras tanto, incluso le dan comida. Es la cara positiva. Grupos de vecinos que, con su dinero, compran pan y ropa a los menores. "Son niños, hoy son ellos y mañana pueden ser nosotros. Hay que ayudar y que puedan volver a su casa con su gente". A Riduan le han dado una bolsa con zumo y con galletas.

Riduan ya ha llegado a la nave donde se encuentran unas 600 personas, la gran mayoría menores, que están siendo filiados por la policía y sometidos a test de antígenos. Fuentes humanitarias aseguran que es el paso previo para que sea admitido en el sistema de protección de menores de la comunidad autónoma. De hecho, esa fuente asegura que los centros no están admitiendo a estos niños que a veces van directamente a estas instalaciones porque "les dicen que tienen que pasar por la Policía y la cuarentena antes", explican a la SER.

Los otros 'Riduan'

Pero no en todas las ocasiones en las fronteras se está frenando a los menores de edad. Hay menores que están siendo devueltos en caliente de forma inmediata. Otros incluso lo están haciendo por propia voluntad, según dicen los militares en la frontera. "Lo dejamos pasar porque se quiere ir voluntariamente", apuntan. "Voluntariamente se puede ir", se escucha en los pasos fronterizos.

Mientras tanto, organizaciones como Save The Children siguen denunciando las devoluciones en caliente que se siguen produciendo en esta nueva jornada de la crisis migratoria que vive Ceuta.