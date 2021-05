Karim Benzema ha vuelto a la selección francesa casi seis años después. El delantero del Real Madrid fue apartado de la Selección por Deschamps tras su implicación en el 'Caso Valbuena'. Ahora, el jugador víctima de un caso de extorsión reacciona a la vuelta de Benzema.

"No tengo que decir nada al respecto. Si puede aportar algo positivo a la selección de Francia, mejor para Les Bleus", declaró en una entrevista para RMC Sport. El '9' del Real Madrid no juega con la selección 'desde el 8 de octubre de 2015.

"Para mí, Didier Deschamps sale ganador en todos los casos. Si funciona, diremos que supo adaptarse pese a un contexto difícil. Pero si falla, no le culparemos. Eso es que lo sabe hacer muy bien", añadió.

Respecto a si el seleccionador contó con él para volver a la selección, Valbuena fue contundente. "¿Si el seleccionador me llamó? No, y no espero nada de nadie. Yo vivo mi vida y disfruto en el campo. No espero nada de Didier ni de nadie”, explicó.

"Estoy muy orgulloso de este regreso a la Francia y de la confianza que me han dado. Gracias a mi familia, a mis amigos, a mi club, a ti ... y a todos los que siempre me han apoyado y me han dado fuerzas en el día a día", escribió Benzema en su cuenta de Twitter tras conocer la confirmación de su regreso.