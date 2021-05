Una azafata de Fitur denuncia haber perdido su trabajo porque la empresa no tenía uniformes de su talla

Camareras obligadas a enseñar su escote, ofertas de trabajo en el Mobile World Congress que parecen más bien el casting de una película, aerolíneas que impiden a sus azafatas llevar pantalones... El machismo y los cánones de belleza llevan años causando todo tipo de injusticias laborales que, en muchos casos, se han denunciado ante los tribunales y han salido a la luz pública, generando un intenso debate en la opinión pública. Pero aún hay mucho camino por hacer.

La actriz y dramaturga Alba Nevado, directora de la obra Las Horas Muertas, ha denunciado en su cuenta de Instagram que, tras ser contratada por una empresa presente en Fitur, se ha acabo viendo rechazada por su talla y peso.

"Se suponía que tenía que trabajar del 19 al 23 de mayo como azafata en Fitur, así fue el contrato que yo firmé con la agencia de azafatas y congresos BEST WAY. Ayer, después de la formación y test de antígenos, me dieron mi uniforme. Un vestido azul mariño ceñido de talla única. Pues bien, esa prenda, a día de hoy, se ha convertido en el símbolo de opresión y la nota de corte para saber si entras o no en el cuerpo perfecto [...]. ME DUELE EN EL ALMA QUE NO ME PERMITAN TRABAJAR POR NO TENER UNA TALLA ÚNICA. Por eso subo este vídeo, para denunciar una situación y para que ninguna mujer tenga que volver a pasar por esto", ha publicado.

Pero, como era de esperar, la denuncia pública ha tenido consecuencias. Por un lado, un gran apoyo en redes sociales. Y por el otro, las disculpas tanto de la empresa que iba a contratarla como de los responsables de Ifema y Fitur.

"Me han ofrecido incorporarme con un uniforme distinto que pudiera valerme a un puesto de trabajo en el que no llamase tanto la atención el hecho de no estar igual de uniformada, esto debido al protocolo de uniformidad que en la mayoría de empresas hay y yo he sido partícipe. A esto yo he dicho NO, ahora mismo no estoy en condiciones físicas, psicológicas o mentales como para atender al público de una manera agradable y simpática. AÚN ASÍ ME HAN DEJADO LAS PUERTAS ABIERTAS DE SU AGENCIA PARA VOLVER", ha añadido en Instagram.