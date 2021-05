Deportes SER calienta la jornada definitiva por la Liga: "Si el Atlético falla, al Madrid no se le escapa"

El SER Deportivos previo a la última jornada de la Liga Santander 2020/2021 ha aglutinado a las voces más reconocidas de la Cadena SER para reflejar sus impresiones de cara a un sábado de vértigo en el que el campeón no se decidirá hasta el último minuto de competición. Miguel Martín Talavera, Antonio Romero, Manu Carreño, Dani Garrido, Manolete y Tomás Roncero han cruzado sus deseos y pronósticos para empezar a calentar el desenlace por el trofeo. Neptuno y Cibeles estarán pendientes de lo que suceda en el José Zorrilla y en el Alfredo di Stéfano al unísono a partir de las 18:00 horas de la tarde (hora peninsular).

Los narradores de Atlético de Madrid y Real Madrid en la SER asumen las horas previas al gran día con ilusión. "La gente que tiene que narrar partidos en estas jornadas de Liga tenemos que disfrutarlo", admitió Miguel Martín Talavera, la voz de los goles rojiblancos, alerta también a lo que suceda en Valdebebas. "Creo que el Madrid tambien lo va a tener que trabajar hasta el final. Igual se lleva el susto", avisó.

Para Antonio Romero, narrador del Real Madrid, mostró su entusiasmo por el guion que ha cogido la competición: "Lo que más me gustaría como narrador de la Cadena SER es que, incluso hasta el tiempo de prolongación, Talavera estuviera sufriendo. Estaríamos mirándole las pulsaciones y habría que meterle una pastillita bajo la lengua para el post-partido", comentó, consciente del papel que puede jugar la mano de 'Zizou' en un intento de remontada histórico. "Si mañana el Madrid es campeón de Liga será por los mismísimos de Zidane. Se ha empeñado en que el Madrid esté enganchado hasta el final de temporada", reconoció, destacando el mayor hito que ha hecho "feliz" al técnico blanco este curso.

Romero, pendiente de lo que suceda en Zorrilla, quiso plasmar el sentir que se ha extendido entre las aficiones: "Tú le haces una encuesta a 100 aficionados del Atlético de Madrid y, de ellos, 102 están convencidos de que el Real Madrid le va a ganar al Villarreal. Por eso, el partido de la Liga es el Valladolid - Atleti. Todos sabemos que si el Atlético de Madrid falla, al Real Madrid no se le escapa la Liga".

Las quinielas de los presentadores

Por su parte, los presentadores de los principales programas deportivos se incorporaron a la charla con Francisco José Delgado para desvelar sus pálpitos. Manu Carreño, conductor de El Larguero, habló de "una jornada de doble expectación". "Por un lado está el título de Liga y, por otro, los capitanes y entrenadores de Real Madrid y Barça pueden estar ante su último partido", recordó, además de añadir que "si tuviera que apostar por la continuidad de uno de los cuatro, diría Messi".

"Ojalá todos los años se decidiera el título en la última jornada. Qué mayor emoción que esa. Aún así, vete a saber, ha sido un tiro al aire toda la temporada. Mañana creo que va a ganar el Atlético, pero es una bolita de cristal y no tenemos mucho de futurólogos", se mojó el pucelano.

También tuvo palabras Dani Garrido para preparar el terreno del Carrusel Deportivo que se volcará con esta jornada 38: "El mérito mañana es de los narradores, de los inalámbricos, de los analistas. No es un Carrusel normal. Deseando que llegue porque son muy bonitos, primero como oyentes y luego porque estamos ahí", aseguró, antes de dejar su particular pronóstico: "Creo que va a haber muchas emociones, pero me extrañaría que el Atlético la dejara escapar".

Manolete: "En el Atlético no vamos a llorar"

Desde el equipo de comentaristas, Manolete dio las claves para que los colchoneros rematen su Liga sin mirar a Valdebebas: "Hay que pensar solo en el Atlético, no en el resto, y desear que sea de nuevo el Atlético de Simeone, como lo ha hecho toda la temporada", apunta, con una única duda que podría tirar al traste la temporada. "Temo que el Atlético pueda tener una empanada mental. Pero lo que tengo claro es que no vamos a llorar, como otros llevan haciendo todo el año. Lo que hagamos o dejemos de hacer será por méritos propios", destacó, dejando un recado al madridismo por sus críticas a las decisiones arbitrales de la última jornada.

En última instancia, Tomás Roncero afronta el gran día con una filosofía especial: "Lo único que hago por la mañana es repasar la sala de trofeos del Real Madrid. Me reconforta saber que pase lo que pase seremos el equipo con más títulos. Si se gana, repetiremos nuestra maravillosa rutina y, si no, luchar hasta la última curva. Nosotros no iremos a Cibeles porque somos muy prudentes y todavía hay pandemia", reflejó, consciente de que el partido definitivo "va a ser una guerra psicológica más que futbolística".