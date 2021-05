El consentimiento que debes firmar si quieres segunda dosis de AstraZeneca: qué implica y dónde obtenerlo

Las personas con menos de 60 años y que recibieron la primera dosis de AstraZeneca han pasado varias semanas en un limbo derivado de su pauta de vacunación que poco a poco se aclara al menos de manera administrativa. El Comité de Bioética ha dado luz verde a los planes de Sanidad de inyectar Pfizer a aquellas personas mayores de 60 años y que recibieron la primera dosis de AstraZeneca así como a la posibilidad de que, a través de la firma de un consentimiento, el ciudadano pueda decidir que su segunda dosis sea de AstraZeneca.

Las dudas administrativas quedan, por tanto, resultas, pero es posible que los ciudadanos todavía duden acerca de qué decisión tomar. Ahora queda en sus manos decidir si elige para su segunda dosis Pfizer, como recomienda Sanidad, o AstraZeneca, como ha defendido la EMA. Y, si decide no seguir la recomendación de Sanidad tendrá que firmar un consentimiento. ¿Y qué supone ese consentimiento? Aclaramos las dudas respecto a este documento, que está ya disponible en la web del ministerio de Sanidad.

***** Descarga aquí el consentimiento para poder solicitar tu segunda dosis de AstraZeneca.

¿Qué dice el consentimiento que tienes que firmar?

Son dos folios, en el primero explica, de forma amplia y clara, la situación que se han producido en las últimas semanas con la notificación de casos infrecuentes pero graves de trombosis tras la primera dosis de vacuna de AstraZeneca en menores de 60 años. Además, también hace referencia a la decisión de la Comisión de Salud Pública de inyectar una segunda dosis de Pfizer a aquellos que recibieron la primera de AstraZeneca, obedeciendo a los datos del ensayo CombiVacs del Instituto de Salud Carlos III. Y explica que, como la persona en cuestión ha expresado su rechazo a recibir esta pauta esa negativa —por la ley de autonomía del paciente—, debe constar en un consentimiento informado.

Y aparecen dos epígrafes:

En el primero se manifiesta el rechazo a pincharse una segunda dosis de vacuna diferente a la primera recibida. En el segundo se pide ser vacunado con segunda dosis de AstraZeneca, manifestando ser conocedor del infrecuente riesgo de desarrollar un síndrome de trombosis con trombocitopenia.

¿Para qué sirve? ¿Exime a la administración de cualquier responsabilidad?

A esta pregunta responde Federico Montalvo, presidente del Comité Español de Bioética. "El consentimiento informado no funcionaría como un consentimiento advirtiendo de los riesgo, sino que recogería el rechazo del paciente a vacunarse con una pauta heteróloga y su petición de vacunarse con AstraZeneca tras informarle del riesgo grave pero infrecuente que es la trombocitopenia. Este consentimiento no significa exención de responsabilidad para nadie sino que es un documento que acredita que la persona ha sido suficientemente informada para tomar una decisión libre sobre la vacuna. Por lo tanto no es un documento de exención de responsabilidad, sino que acredita el conocimiento de ese riesgo y que se ha decidido conociendo ese riesgo", asegura. Por tanto, si una persona sufre un trombo tras ponerse la pauta AstraZeneca + AstraZeneca, puede reclamar tanto al ministerio como al laboratorio que la fabricó.