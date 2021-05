La televisión noruega pide perdón a Blas Cantó tras las lamentables "bromas" sobre la muerte de sus familiares

Hace apenas unos días, la televisión noruega emitía una nueva edición de Adresse Roterdam. Un programa, muy popular entre los eurofans, en el que famosos y miembros del público comparten sus opiniones sobre las diferentes actuaciones que tendrán lugar el próximo sábado en Eurovisión. Desde la candidatura italiana, la favorita para los presentadores del certamen hasta otras aspirantes al título como Francia o Bulgaria, quienes pueden dar la campanada en una gala que se celebrará en la ciudad de Róterdam.

A lo largo de este programa, los especialistas de Eurovisión y algunos de los eurofans allí presentes se dedicaron a hablar sobre las bondades y errores de las distintas candidaturas. Y la española no salió muy bien parada. Mientras que algunos de los colaboradores del programa criticaron que países como España pasen directamente a la final con este tipo de canciones por el simple hecho de ser uno de los miembros fundadores del concurso, otros aseguran que es demasiado aburrida: "Piensa que este va a la final a costa de países como Albania o Australia".

Blas Cantó ha perdido a su padre y a su abuela recientemente

Después de burlarse sobre la canción de Blas Cantó, uno de los eurofans pasó todos los límites al bromear sobre la muerte tanto de la abuela como del padre del cantante: "Hay una historia ahí: perdió a su abuela por culpa de la COVID-19. Tal vez sea ella la que venga. Y su padre murió mientras escribía la canción. Algo me conmueve, pero no me llega". Unas declaraciones que llegaron hasta el propio Blas Cantó, quien ha denunciado este tipo de comentarios a través de su cuenta de Twitter.

Tras escuchar las bromas contra sus familiares recientemente fallecidos, Blas Cantó reconoció que no estaba pasando por un buen momento: "Nadie sabe por lo que estoy pasando ni el esfuerzo que hago incluso para seguir vivo. No les culpo, seguro que ellos están perfectamente. Todo mi amor siempre". Un mensaje que ha llegado a la televisión noruega, quien ha decidido pedir perdón por lo sucedido y mandarle ánimo al candidato español de cara al festival que se celebrará este sábado en Róterdam.

No puedo reconstruir mi alma viendo cosas como esta. Nadie sabe por lo que estoy pasando ni el esfuerzo que hago incluso para seguir vivo.



No les culpo, seguro que ellos están perfectamente. ✨



Todo mi amor siempre. ❤️ https://t.co/ozw2yEiceo — Blas Cantó (@BlasCanto) May 18, 2021

"El equipo del programa se vio sorprendido": la televisión noruega vuelve a pedirle perdón a Blas Cantó

Si hace apenas unos días reconocían que los comentarios vertidos por el eurofan estaban completamente fuera de lugar, en esta ocasión han emitido un comunicado pidiendo perdón directamente al cantante: "El equipo del programa se vio sorprendido cuando se enteró de las pérdidas personales de Blas Cantó después de opinar sobre su actuación". Después de asegurar que no tenían conocimiento de la historia de Blas antes de estas declaraciones, la cadena de televisión ha asegurado que los comentarios fueron "insensibles".

Sin embargo, aseguran que la persona responsable de esta "broma" nunca quiso reírse de la muerte de los familiares de Blas Cantó: "Se conmovió cuando escuchó su triste historia". Para dar por finalizado el comunicado, los responsables de la televisión noruega han mandado ánimo a Blas y la mejor de las suertes de cara a la gala del próximo sábado: "El director de la delegación de Noruega ha enviado un correo electrónico a la delegación de España hablando de este problema. ¡Enviamos nuestra simpatía a Blas y la mejor suerte en la gran final el sábado! ¡Vamos España!".