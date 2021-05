Condena firme de 26 años de cárcel por intentar quemar viva a su expareja y sus dos hijos pequeños en Zaragoza

El Tribunal Supremo ha confirmado una condena de 26 años y medio de prisión a un agresor machista que en 2017 intentó quemar vivos a su expareja y los dos niños pequeños de ella en la casa en la que vivían en Zaragoza. El acusado, que tenía vigente una orden de alejamiento en ese momento, lanzó de madrugada un artefacto incendiario dentro de la casa y las llamas consumieron el inmueble, salvando la Policía Local a uno de los niños en el último momento.

Los hechos, según la sentencia a la que ha tenido acceso la Cadena SER, tuvieron lugar en el barrio zaragozano de Torrero en 2017. Víctima y agresor había mantenido una relación pero habían roto y el acusado tenía vigente en ese momento una orden de alejamiento dictada por un juzgado de violencia sobre la mujer de la ciudad: esa noche, de madrugada, se acercó a la casa donde vivía la mujer con sus dos hijos pequeños y "con el propósito de acabar con la vida" de ella lanzó un objeto incendiario que prendió las cortinas del salón y, después, el resto de la casa.

La mujer, los niños y el dueño de la vivienda estaban durmiendo y para cuando se dieron cuenta de lo que estaba pasando ya tenían dificultades para respirar por el humo. Las llamas enviolvieron la casa y un agente de la Policía Local de Zaragoza consiguió sacar a uno de los niños cuando ya estaba inconsciente y al borde de la muerte. El incendio afectó a los pisos superiores del edificio con varias personas intoxicadas y con destrozos en varias de las casas.

El Tribunal Supremo acaba de confirmar la condena que la Justicia aragonesa impuso a este agresor machista por un delito de incendio en concurso con otro de homicidio y agravante de género además de tres delitos más de lesiones y otro de quebrantamiento de medida cautelar: 26 años y 6 meses de presidio además de pagar un total de 80.000 euros en indemnizaciones a sus víctimas, representadas por la abogada zaragozana Laura Vela.

Confesó por WhatsApp

Los jueces del Supremo, con el magistrado Miguel Colmenero como ponente, avalan las pruebas que han llevado a la Audiencia de Zaragoza y al Tribunal Superior de Aragón a condenarle, sobre todo los mensajes que envió poco después a otra expareja confesando los hechos. En el juicio la mujer "que también había sido pareja del recurrente, que relató los mensajes que le remitió al día siguiente de los hechos (“la he liado”, “la he cagado”. “me he buscado la ruina”), y la conversación que luego mantuvo con él, en la que reconoció haber quemado la casa “de la puta esa”, refiriéndose a la víctima".