El lado más personal de Messi: su carrera, su tiempo libre con sus hijos y su futuro: "Quiero ganar títulos"

El capitán del FC Barcelona, Leo Messi, que finaliza contrato con el club esta temporada, no estará este sábado en el intrascendente último partido de Liga contra el Eibar, informó este viernes el club azulgrana.

Messi "no se ha entrenado este viernes con permiso del técnico y no estará en la convocatoria del partido contra el Eibar de este sábado", afirmó el Barça.

"De esta manera, el crack argentino puede afrontar un pequeño descanso antes de la Copa América, después de una temporada en el que ha sido uno de los jugadores con más minutos de la plantilla", añadió el Barcelona.

Su entrevista más personal

El astro argentino ha hablado sobre estos temas y muchos más en una extensa entrevista que ha ofrecido al Diario Olé.

"Siempre que compito, compito para ganar e intentar conseguir todos los objetivos. Conseguir títulos. La verdad es que la última Copa del Rey fue especial por el momento en que estábamos también, el club viene de un par de años donde no la veníamos pasando bien por diferentes resultados y por títulos. Porque es un vestuario muy joven, con mucha gente, y gente nueva, y esta Copa del Rey para el vestuario fue un punto de inflexión, y muy importante. Y más allá de eso, en lo personal me gusta ganar y conseguir títulos. Y cuanto más, mejor."

"Me gusta mirar diferentes ligas"

"Miro como aficionado más que estudiando. Cuando estoy mirando un partido no me pongo a analizar, sino a disfrutar más del deporte".

"Me gusta estudiar los rivales, cómo presionar, dónde poder hacer daño, más allá de que tenemos entrenadores o nuestra gente, pero me gusta observarlo también y ver."

"Estamos con todo el grupo con muchas ganas, ilusionados de poder jugar esta Copa. Hace mucho que no nos juntamos también, la última vez no pudimos ir por el tema del virus y eso hace que tengamos más ganas de juntarnos. Es una Copa especial, diferente, por el tema de que no va a haber gente seguramente. Pero, así y todo, en lo personal tengo muchísimas ganas de estar otra vez".

"La verdad que tomar esa decisión fue difícil, pero al mismo tiempo fue rápida. Ni lo dudé, sin pensar. Por ahí no entendía bien lo que significaba irme de mi país, de mi gente, de mis amigos y empezar otra vida en otro lado, tan lejos. Y al principio fue duro. Fue duro porque cuando yo llegué no podía jugar por un tema de papeles, después empecé y me lesioné...".

Su llegada a Barcelona

"Estuve casi un año sin poder competir. Me entrenaba nomás, que no era lo mismo... Y después tuve la suerte de que a partir de ahí fue todo muy rápido. Fui avanzando rapidísimo, fui escalando y jugando con chicos más grandes. Y cada vez veía que estaba más cerca, que era posible, entonces hacía que tuviera más ganas de estar acá, de intentarlo, de seguir peleando. Tuve la gran suerte de que dentro de lo difícil que fue, todo se dio muy rápido"

"He perdido muchas amistades por el hecho de lo que contaba antes, de que era muy difícil la comunicación... Hoy cualquier chico de 13 ó 14 años te anda con un teléfono y en esa época no pasaba. Y más allá de Argentina, era muy difícil... era por mail o por llamado. Y después se va perdiendo todo eso. Es muy difícil mantenerlo. Y he dejado de hablarme con mucha gente por el tema de la comunicación, de la distancia."

Sus hijos

"Tengo la suerte de estar prácticamente todo el día con ellos, poder llevarlos al colegio, ir a buscarlos, llevarlos a fútbol, a otras actividades y me encanta. Cuanto más tiempo paso con ellos, con mi mujer, con mis hermanos...".

"Disfruto con el despertarme, el desayunar con ellos... Aunque a veces los querés matar, ja, ja, ja. El despertarme, el llevarlos al colegio, el irlos a buscar, eso me encanta. Poder levantarlos o hacerlos dormir de noche. Y estar en el día a día".

"Por ejemplo, a Thiago no le gusta, no le gusta que lo reconozcan... El carácter de él es muy tímido y la pasa mal. Y Mateo todo lo contrario, le chupa un huevo que lo reconozcan, o que digan esto o aquello, le da lo mismo. A Thiago lo baja y le cuesta un poquito más. Pero ellos dos ya se dan cuenta", dice Messi.

"La verdad que le empecé a dar bola al tema de las camisetas o de los recuerdos de más grande, porque antes no prestaba atención a eso, o no me llamaba. Mi hermano Matías, en Argentina, guardó cosas desde que empecé y tiene muchísimas. Y me arrepiento de no haber pedido camisetas antes a jugadores que he enfrentado cuando era chico, cuando recién empezaba como la de Ronaldo, la de Roberto Carlos, jugadores que me enfrenté y hoy digo me hubiese gustado tener esa camiseta. Después seguramente alguna me falta, pero tengo la mayoría."

"En esa estaba en Cadetes, tendría 14 ó 15 años creo... Y un fin de semana, en un partido contra el Espanyol, me pegaron un codazo y me fracturaron el pómulo. Y al siguiente fin de semana jugábamos la final de la Copa Catalunya, que se jugaba en esa época y no sé si se sigue jugando... Y de esa edad es como un torneo importantísimo. Y justo a Puyol le había pasado lo mismo y había jugado con una máscara no sé cuánto tiempo. Y me la hicieron llegar, y que juegue con eso", contó. "Entrené un par de veces, entré a jugar cinco minutos y era imposible, me quedaba grande, se movía para todos lados. Y me la saqué a la mierda. Jugué un rato, creo que hice dos goles y ganamos 3-0. Y a los 30' me sacaron".

"Estaba jugando con uno de mis hermanos o mis primos, y pasábamos todos los días, porque somos de diferentes edades y de diferentes categorías. Y en el medio jugaba la 86, que son un año más grandes que yo, o no sé bien qué categoría sería...", recordó Messi. "Y justo faltaba uno y mi abuela le empezó a decir al técnico, al que conocía de toda la vida, 'metelo a este'. 'No, qué lo voy a poner, mirá lo chiquito que es, estás loca, le van a hacer mal', y ella le decía 'metelo, metelo'. Se ve que entré, que hice un par de cosas y a partir de ahí... Volvió mi abuela y le dijo: 'Comprale botines, que la semana próxima lo llevo a entrenar'. Y ahí arrancamos".