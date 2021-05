Catorce años de cárcel por liderar la violación en grupo a una prostituta en Barcelona

El Tribunal Supremo ha confirmado una condena de catorce años de cárcel para un hombre que en 2018 lideró la violación en grupo a una prostituta en un piso del centro de Barcelona junto con otros dos agresores que no han sido identificados. El acusado fue identificado meses después cuando intentó hacer lo mismo con otras dos chicas y los jueces rechazan ahora su recurso, recordando que ni su vestimenta ni su actividad como prostituta "pueden suponer justificación alguna al brutal ataque a su libertad sexual".

Los hechos, según la sentencia a la que ha tenido acceso la Cadena SER, ocurrieron en Barcelona en septiembre de 2018. El acusado contactó con la víctima en las Ramblas y subieron a un piso del centro de la ciudad donde había dos hombres más: la joven se negó a mantener relaciones con ellos e incluso trató de llamar a la Policía pero los agresores le quitaron el teléfono móvil y perpetraron la violación.

En un primer momento la víctima no pudo identificar a ninguno de los tres violadores pero dos meses después los Mossos d'Esquadra le enseñaron el rostro de uno de ellos en una foto: había sido detenido otra vez en la playa de la Barceloneta por intentar hacer lo mismo con otras dos chicas. "Unas chicas de raza negra pidieron el auxilio policial frente a un individuo -el acusado- que pretendía agredirlas sexualmente, exactamente de la misma forma que había denunciado" la víctima, decía el atestado de los Mossos.

El Tribunal Supremo acaba de confirmar la condena que le impuso el Tribunal Superior de Catalunya: catorce años de cárcel por un delito de violación, además de obligar a indemnizar a la victima con 15.000 euros. En un primer momento la Audiencia de Barcelona le impuso un año menos de cárcel pero el TSJ aumentó su condena tal y como pedía la Fiscalía.

Un "brutal ataque a su libertad sexual"

La sentencia del Supremo, que ha tenido como ponente a Julián Sánchez Melgar, califica de "brutal ataque a su libertad sexual" lo que los tres violadores perpetraron sobre la víctima, aunque sólo uno de ellos haya podido ser identificado. Los jueces rechazan los argumentos del recurso del violador que, entre otras cosas, alegaba que la víctima era una prostituta y que había pactado mantener relaciones con él a cambio de dinero por lo que no había cometido ningún delito.

Los jueces son contundentes en este punto de la sentencia. "Ni su vestimenta ni cualquier otro dato, como el alegado por el recurrente, acerca de que se trataba de un acuerdo verbal enmarcado en el ejercicio de prostitución, pueden suponer justificación alguna al brutal ataque a su libertad sexual, y en el caso es claro que la víctima en absoluto consintió la relación sexual con todos ellos, e incluso que quiso avisar a la policía, y no pudo hacerlo por arrebatarle el teléfono aquellos que la agredieron sexualmente, tras abofetearla".

Recuerdan los jueces, como ya dijeron en mayo del año pasado en otra sentencia, que "la libertad de la mujer para vestir no legitima a ninguna persona a llevar a cabo una relación sexual inconsentida, o que la circunstancia de que inicie una relación con alguien no les permite a otras personas forzarle sexualmente". Y en este caso "es evidente que no puede invocarse la condición personal de la víctima, como prostituta para agredirla sexualmente, haciéndola subir a un piso, donde se encontró con tres personas que practicaron sexo a la fuerza, con violencia, frente a la inexistencia de consentimiento por parte de la víctima".