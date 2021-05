"Me parece injusta": Romero señala el gran 'déficit' de la lista de Luis Enrique para la Eurocopa

La Barra Libre de SER Deportivos ha abordado este lunes el logro del título de Liga del Atlético de Madrid y la decisión de la lista de jugadores de Luis Enrique para la Eurocopa, en la que nadie del Real Madrid ha sido convocado, ni siquiera Sergio Ramos. Los colchoneros se han hecho con su undécimo trofeo en la competición liguera, lo que significa la segunda en la historia del Cholo como entrenador. Una Liga que se ha conseguido en el último partido de la temporada al que llegaron dependiendo de sí mismos, y aunque el Valladolid se lo puso difícil marcando primero, los rojiblancos remontaron con goles de Correa y Suárez y se coronaron como campeones de LaLiga 2020/21.

Sergio Ramos, la gran ausencia de la Eurocopa

Miguel Martín Talavera: "Tres de los centrales que lleva no han jugado de titulares en sus equipos. Solo llevas un lateral derecho. El mejor centrocampista de LaLiga le pones de lateral derecho... No entiendo que Luis Enrique no haya esperado al capitán".

Antonio Romero: "Me parece espectacular la reacción de Sergio Ramos. Que a nadie le quepa ninguna duda que Sergio Ramos está cabreado y su entorno también está cabreado. Mi intuición es que Luis Enrique no ha querido impregnar las tres semanas previas a la competición con el debate de si Sergio Ramos sí o Sergio Ramos no".

"Me parece una lista injusta, hay futbolistas que no se lo han merecido y no se ha llevado a algunos que sí lo han merecido. Hay jugadores de la lista que no pueden demostrar rendimiento porque no han jugado".

Jordi Martí: "La campaña contra Luis Enrique será tremenda. Un mensaje a Luis Enrique: 'Luis, sé fuerte' porque el madridismo va a montar una campaña sin precedentes".

"Sergio Ramos no ha podido competir desde enero, las explicaciones de Luis Enrique hay que respetarlas. Si te miras el comunicado de Sergio Ramos, él habla de ser honesto".

Antón Meana: "Hay jugadores en la delantera que son peores que Iago Aspas. Nacho es mejor que Eric García. Son hechos. Él ha decidido llevar a los que más le gustan, pues yo le doy el beneficio de la duda".

Campeón de Liga: Atlético de Madrid

Antonio Romero: "Hay pocos que dijimos que el Atlético era favorito para LaLiga".

Manolete: "Luis Suárez, sigue. Joao Félix, sigue. Para el año que viene se va a buscar un lateral izquierdo, quizá alguien en el centro del campo y otro delantero. Cada día suena con más fuerza Lautaro. El proyecto sigue siendo interesante".

Talavera: "Desde que está el Cholo se ha metido un gen competitivo. No se ha bajado del podio desde que es entrenador del Atlético".