Ronaldo desafía a un periodista cuando le pregunta sobre sus últimas ausencias en los partidos del Valladolid

Ronaldo Nazario, propietario del Real Valladolid, ha comparecido ante los medios de comunicación para explicar a los aficionados el descenso del conjunto pucelano esta temporada a Segunda División. Sus últimas apariciones fuera del palco del José Zorrilla fueron muy comentadas por los aficionados del club vallisoletano tanto en redes sociales como criticadas por diversos medios de la ciudad.

Hay dos episodios que molestaron especialmente a la afición del Pucela. Primero fue el partido del Valladolid Promesas frente al Celta B. Los violetas encajaron una goleada y antes del final del partido se vio cómo Ronaldo Nazario abandonaba el terreno de juego. Otro de los episodios ocurrió antes del encuentro frente al Atlético de Madrid en Liga, que acabó por decidir el título. Ronaldo Nazario salía en una fotografía con uno de sus amigos en un barco brindando con dos copas.

Ante las preguntas de los compañeros de prensa, ha destacado las siguientes palabras desafiando a un periodista cuando le preguntaba sobre este aspecto: "Te desafío a que hagas tus cuentas y tus búsquedas que yo soy el propietario de un club de fútbol que más ha estado con su club en la pandemia, te desafío en esto primero", afirma el propietario del Real Valladolid.

Reflexiona Ronaldo Nazario también sobre qué es el fútbol actualmente: "Esto es fútbol amigo, aquí cuando ganas eres el mejor y cuando pierdes tienes que tragarte lo que has plantado. Esto es fútbol, más claro imposible. Aquí no me van a mandar flores si perdemos y lo sabemos todos"

"Nuestro objetivo es volver a Primera en los ascensos directos. Estamos digiriendo todavía muchos errores que hemos cometido. No permanecer en Primera es un fallo garrafal. Estoy, obviamente, muy triste y decepcionante con el descenso pero me encuentro fuerte y motivado para seguir con el propósito con el que he venido aquí que es dejar un legado en esta gran ciudad, hemos crecido muchísimo en cuanto a club", sentenció Ronaldo en esta comparecencia de prensa.