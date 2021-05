El Congreso quiere dificultar las puertas giratorias y controlar los "lobbies".

Es la primera vez que se pone sobre la mesa una reforma del reglamento de la cámara de este calado. Y se hace por iniciativa de los socialistas y en forma de una proposición de ley que esta semana inicia su trámite.

Trata de regular la actividad de los grupos de interés en relación con quienes tienen escaño en el Congreso con la intención declarada de luchar contra la corrupción y de hacer más transparente el oficio de la política.

El fin de puertas giratorias



La propuesta de reforma, que se sustancia en tres artículos y dos disposiciones finales, incluye la creación de un registro público para quien trabaje para los grupos de interés así como unas normas para su funcionamiento. Los socialistas quieren que se haga pública la relación de estos “lobbies con cualquier persona de contacto que puedan tener en el Congreso".

Por otro lado, la reforma incluye que no sea posible para ningún ex diputado o ex alto cargo del Gobierno beneficiarse de puerta giratoria alguna para formar parte de un grupo de interés hasta pasados 4 años del abandono del cargo.

Pérdida de los complementos salariales



Para dejar constancia de la influencia real que tienen los grupos de interés, cada iniciativa parlamentaria dejará una huella legislativa en la que se incluirán las propuestas que sus señorías hayan recibido.

La reforma del reglamento también propone sanciones para aquellos diputados que mientan u omitan datos en sus declaraciones de bienes y de intereses. Las sanciones que se mencionan en el texto de los socialistas pueden impedirles formar parte de los órganos de las comisiones. Esto conlleva la pérdida de complementos salariales que pueden oscilar, en estos momentos, entre los 756 y los 1550 euros mensuales