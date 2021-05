Denuncian que la burocracia bloquea más de la mitad de los fondos aprobados para el ingreso mínimo vital

La Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales denuncia que, de los 3.000 millones de euros presupuestados para el ingreso mínimo vital, se van a devolver a Hacienda unos 2.000 millones, por la enorme burocracia que existe a la hora de solicitarlo por parte de los ciudadanos.

La Asociación lo atribuye a la torpeza del ministro José Luis Escrivá, en unos momentos en los que sigue habiendo mucha gente en las colas del hambre.

"Del ingreso mínimo vital, con un presupuesto de 3.000 millones de euros, no se van a gastar ni el 40% del presupuesto a finales de año, unos 900 millones. Es decir, viviendo la mayor crisis social de la historia, vamos a devolver 2.000 millones de euros a la hacienda pública por la rigidez de los trámites y por la tozudez del ministro Escrivá, que no entiende que estas personas necesitan, en este momento, salir de la pobreza y no caer en el precipicio de la exclusión social. Cuando alguien cae en el precipicio, volver a recuperarlo requiere una tremenda cantidad de medios humanos, materiales y técnicos, así que es un mal negocio por la cohesión social, pero también un mal negocio económico", ha dicho José Manuel Ramírez, presidente de la Asociación Estatal Directores y Gerentes de Servicios Sociales.

"Lo que está haciendo el ministro con el salario mínimo sería comparable a que Sanidad tuviera todas las vacunas contra la COVID en los sótanos de los hospitales, porque la burocracia no permite sacarlas y hubiera colocado en las puertas de centros a las ONG repartiendo ibuprofeno", ha añadido.