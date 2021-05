La respuesta de Fernando Simón sobre si tiene ganas de dejar de dar ruedas de prensa: "Me apetece dejarlo ya"

Durante la rueda de prensa de los lunes que da Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), ha respondido a una cuestión atípica. Le han preguntado si tiene ganas de finalizar su etapa como portavoz de la pandemia del coronavirus en España: "Sí que tengo ganas de finalizar esta rutina. ¡Muchas! Y volver a la normalidad me costará más que a mucha gente", ha contestado Simón que lleva desde antes del inicio del confinamiento en marzo de 2020 dando ruedas de prensa, primero diarias y posteriormente todos los lunes y jueves de cada semana.

"Espero que la gente se olvide rápido de mí. Cuando salgo, la gente es muy agradable, pero no deja de ser un poco pesado el pararte cada poquito rato a hablar con alguien. La gente es muy agradable pero a veces me pienso si salir o no a la calle porque acabo no haciendo lo que quería hacer por entretenerme mucho con la gente. Pero bueno, tampoco es tan grave y mientras el foco se salga en lo que se tiene que poner que no soy yo sino el control de la epidemia, a mí me vale. Estaré tanto tiempo como tenga que estar pero sí que es cierto que tengo ganas de dejarlo. Creo que ahora mismo deberíamos de progresivamente en pocas semanas dejar de pensar tanto en la incidencia y tener claro que tenemos que conseguir unas coberturas de vacunación muy altas. Ese es el objetivo y es lo que tenemos que hacer y a partir de ahí si es necesario dar información de la evolución de la epidemia pues se puede salir si es necesario y las semanas que no haya ninguna novedad de interés pues no salir. A mi me gustaría que fuera pronto pero no depende exclusivamente de mi, hay gente que decide cómo se debe de comunicar. Seguiré los consejos de los expertos en comunicación y saldré mientras lo consideren necesario, pero es cierto que me apetece dejarlo ya", ha respondido.

Fernando Simón ha comparecido este lunes en rueda de prensa para analizar la evolución de la pandemia de COVID-19 en España y ha asegurado que en los últimos días "se ha suavizado la intensidad del descenso", cayendo la incidencia acumulada en 14 días hasta los 129,4 casos por cada 100.000 habitantes. Según el director el CCAES, que el descenso de la curva se haya suavizado en los últimos días puede estar relacionado con el fin del estado de alarma. "La ocupación de ucis todavía no está en valores deseables para prevenir riesgos en el futuro", ha añadido el director del CCAES.