El impactante ataque de una orca a un delfín en pleno aire que se ha hecho viral

Cada animal cuenta con su propia técnica para cazar. Algunos como el guepardo aprovechan su velocidad para atrapar diferentes presas, otros como los halcones se apoyan en su habilidad de volar a velocidades extremas para acabar con cualquier animal y otros, como es el caso del pulpo, recurren a su habilidad de adaptar su color a cualquier situación para mimetizarse con el entorno y asfixiar a su presa con sus tentáculos. ¿Alguna vez te habías preguntado cómo atacan las orcas?

Todo dependerá del tipo de orca y de la región de la que provenga. En caso de que tengan que atacar a presas más pequeñas, como pueden ser los salmones, estos animales se aprovechan de su ecolocalización para dar con su presa sin hacer mucho ruido. Después de emitir una serie de ondas sonoras, estas descubren la posición de los distintos peces y las rodean para acabar con ellas. Sin embargo, no todas las presas son salmones y no siempre es tan fácil acabar con las mismas.

Desde salmones hasta focas, delfines y tiburones: estas son las presas de las orcas



Cuando tienen que atacar a presas más grandes, las orcas aprovechan su volumen para embestir a todo tipo de focas, delfines e incluso tiburones. Una técnica para desorientar un poco al animal y que sea mucho más sencillo acabar con él a través de los distintos mordiscos en puntos estratégicos de su cuerpo. Hace apenas unos días, un grupo de turistas que viajaba en un barco por el golfo de California tras un grupo de orcas pudo ver este sistema de caza en primera persona.

Tras seguir la pista a una orca, los allí presentes pudieron ver cómo el animal perseguía a gran velocidad a un delfín que trataba de escapar de los constantes ataques. Sin embargo, la gran envergadura de la orca le dio un plus en una pelea que se llevó al tercer asalto. Después de dos ataques fallidos, y de un intento desesperado del delfín de escapar del lugar de los hechos, la orca emergió del agua para golpear al mamífero en el aire.

La orca fue capaz de golpear al delfín en el aire

Todo ello ante el grupo de aficionados que contemplaban el suceso desde la lancha, quienes no daban crédito ante lo que estaban viviendo. El golpe aturdió por completo al delfín, quien volvía al agua visiblemente afectado por el golpe. Mientras tanto, la orca completaba con éxito su salida del agua y volvía a la misma con la certeza de que tenía a la presa controlada. No obstante, se desconoce si finalmente pudo acabar con el delfín o no.

Mientras que algunas personas opinan que puede haber sido un impacto fortuito, las redes sociales han recordado que esta es una de las técnicas más recurrentes de las orcas para acabar con sus presas. Una técnica que comparten con otros animales como los propios delfines, quienes no han podido hacer nada en esta ocasión para hacer frente a la orca.