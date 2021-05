Alberto Moreno: "Me iré a la tumba sin entender por qué tengo toda la culpa"

Aunque solo ha jugado ocho partidos esta temporada, Alberto Moreno forma parte de la plantilla del Villarreal que disputará este miércoles la final de la Europa League contra el Manchester United. Será la tercera final del campeonato europeo para el lateral izquierdo sevillano, después de las que ya jugó con el Sevilla y con el Liverpool. “Al próximo equipo por el que fiche se lo exigiré en el contrato”, ha bromeado Moreno en una entrevista a The Guardian en la que ha lamentado no entender por qué fue el principal señalado de la derrota del Liverpool en la final de la Europa League de 2016.

“Sigo sin entender la lluvia de críticas. En el primer gol se fueron de mí, sí. Pero soy un defensa. También se lo hacen a Sergio Ramos, el mejor defensa central en el mundo, ¿cómo no me va a pasar a mí?”, ha explicado.

“El equipo entero no jugó bien. Pero todos apuntaron hacia un mismo jugador. No estoy de acuerdo en que esté bien que el público solo te critique a ti. Acabo de perder una final, es difícil, y no te lo puedes sacar de la cabeza. Leía la prensa y solo veía ‘Alberto, Alberto, Alberto’. Me iré a la tumba sin entender por qué tengo toda la culpa”, ha añadido.

Aquel Sevilla con Unai Emery en el banquillo le birló al Liverpool la oportunidad de llevarse la Europa League. De hecho, tal y como ha contado Alberto Moreno, Emery, precisamente su entrenador ahora, presume en muchas ocasiones de haber secado esa poderosa banda izquierda que formaban Alberto Moreno y Coutinho. Lo hizo con un doble lateral, con Mariano Ferreria y Coke Andújar, que además anotó dos goles.

Su relación con Klopp

“Mi relación con Klopp fue perfecta. Junto a Unai, ha sido el mejor entrenador que he tenido. Pero protegerme me hubiese ayudado, dándome oportunidades que no llegaron. No sé si fue por Klopp o por el club”, ha dicho. La siguiente temporada a la derrota, Klopp dio la alternativa a Milner en el lateral izquierdo, algo que complicó la titularidad a Moreno, pero a lo que se repuso: “Si el entrenador pone un centrocampista que es diestro en esa posición, eso es que no me quiere. Pero en la siguiente temporada, empecé a jugar e incluso regresé a una convocatoria de España después de tres años”.

Sin embargo, una lesión de rodilla primero y la prodigiosa aparición de Andrew Robertson después sacaron a Moreno del equipo. “Él jugó a un gran nivel y eso fue todo. No volví a tener una oportunidad”, ha asumido.

El Villarreal, contra la historia

El Villarreal buscará este miércoles hacerse con su primera Europa League frente al histórico Manchester United en Polonia. La victoria no solo otorgaría al Villarreal el prestigioso trofeo, sino que además le daría pase para disputar la próxima edición de la UEFA Champions League.