Casi 23.000 personas podrán ver el España - Portugal en el Wanda Metropolitano el 4 de junio

La Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid ha autorizado la celebración del partido amistoso de fútbol entre las selecciones de España y Portugal el próximo 4 de junio en el estadio Wanda Metropolitano con un aforo máximo del 30 % de público, por lo que el número de espectadores no podrá superar los 22.590.

Una vez revisado el plan de actuación remitido por la Real Federación Española de Fútbol, la Dirección General de Salud Pública ha informado favorablemente sobre las medidas propuestas y permite la asistencia de hasta 22.590 aficionados.

Hasta ahora, no se había celebrado en la Comunidad de Madrid durante la pandemia ningún partido de fútbol con público ni de Primera División ni de la selección absoluta. El último encuentro que se celebró en Madrid fue un Getafe - Celta, el 7 de marzo de 2020.

🚨 Díaz Ayuso comunica que habrá un 30% de aforo en el amistoso España - Portugal del 4 de junio



🏟️ En el Wanda Metropolitano pic.twitter.com/Atko94Dc7U — Carrusel Deportivo (@carrusel) May 25, 2021

Un amistoso

El España - Portugal del próximo 4 de junio corresponde a un partido amistoso de preparación para la Eurocopa que la selección española de fútbol comenzará a disputar el próximo 11 de junio. La Selección jugará los tres partidos de la fase de grupos en La Cartuja de Sevilla, con un aforo del 25%, lo que posibilitará la entrada al campo a unos 16.000 aficionados. Serán los partidos contra Suecia, Polonia y Eslovaquía que tendrán lugar el 14, 19 y 23 de junio, respectivamente.

Luis Enrique anunció los convocados este lunes

Este lunes Luis Enrique dio la lista de jugadores convocados que disputarán la Eurocopa. Una lista en la que la principal novedad fue la ausencia del capitán Sergio Ramos por primera vez en un gran campeonato desde que entrase en la selección española.

Los convocados de Luis Enrique fueron los siguientes: Unai Simón, David De Gea, Robert Sánchez, César Azpilicueta, Marcos Llorente, Eric García, Aymeric Laporte, Pau Torres, Diego Llorente, Jordi Alba, José Gayá. Rodri Hernández, Sergio Busquets, Pedri González, Thiago Alcántara, Koke Resurrección, Fabián Ruiz, Dani Olmo, Mikel Oyarzábal, Álvaro Morata, Gerard Moreno, Ferrán Torres, Adama Traoré y Pablo Sarabia.

La convocatoria sobresalió, además de por la no presencia de Sergio Ramos, por la ausencia de jugadores del Real Madrid por primera vez en la historia en un gran campeonato.

Sobre la decisión de no llamar a Ramos, Luis Enrique explicó: "He decidido que no esté nuestro capitán porque no ha podido competir en las condiciones adecuadas desde enero. Creo que no ha podido ni entrenar con el grupo. No ha sido fácil, anoche tuve la oportunidad de comunicárselo, fue difícil y duro, lo entiendo. Me sabe mal porque es alguien que siempre ha estado al máximo nivel, siempre ha ayudado a la Selección y creo que puede seguir haciéndolo en el futuro. Es más, le recomendé que fuese egoísta, que pensase en sí mismo, en recuperarse al 100% para seguir jugando en su club y en la Selección si así fuera".

El capitán del Real Madrid lamentó su ausencia en un comunicado en sus redes sociales: "He luchado y trabajado cada día en cuerpo y alma para poder llegar al 100% con el Real Madrid y la Selección, pero las cosas no siempre salen como uno quiere. Me duele no haber podido ayudar más a mi equipo y no defender a España".