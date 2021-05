"La gente no creía en nosotros": Caminero recuerda lo difícil que fue lograr el doblete rojiblanco del 96

Con la alegría y la ilusión todavía por las nubes de los del Atlético de Madrid por ser campeones de Liga 2020-21, los rojiblancos rememoran este martes 25 de mayo, que hace ya 25 años que se conquistó el doblete colchonero. José Luis Pérez Caminero, ex jugador rojiblanco, fue miembro de aquella plantilla histórica y atendió a Pacojo en SER Deportivos en esta fecha tan señalada.

Con la mirada puesta en aquellos años en los que vistió la camiseta del Atlético de Madrid, Caminero confesó que "ganar un título con el Atlético de Madrid es muy especial". Fue en el año 1996 cuando los rojiblancos, tal como Caminero dijo, venían de "dos temporadas muy malas", por lo que ganar "fue un subidón tremendo".

"La gente no creía en nosotros y parecía que nunca íbamos a llegar nunca", Caminero recordó lo difícil que fue lograr aquel triunfo por partida doble y cómo cuando lo lograron "había gente llorando y que no se lo creía" ante tal "alegría inmensa".

Una plantilla histórica

Caminero fue parte de aquel Atlético de Madrid, dirigido por Antic, en el que también estaban Simeone, Kiko, Pantic y Vizcaíno, entre otros. Un grupo histórico, que Caminero no quiere comparar con el de ahora porque "son generaciones diferentes" y "para los que estábamos en aquella época no se asemeja a lo que es ahora". Diferencia que para él reside en que actualmente "raro es el año en el que el Atlético de Madrid no está en Champions o que no consigue un trofeo". La manera de jugar y plantear objetivos ha cambiado, ya que como el propio Caminero explicó: "Ahora hay un alinea a trazar, un margen... es raro que el Atlético no luche por todos los títulos en los que participa".

Historia viva del Atlético de Madrid, Caminero es recordado, entre muchas otras cosas por el regate que le hizo a Nadal en un partido ante el Barça en la jornada 37 de Liga, temporada 1995-96, en casa de los azulgrana. Una jugada de las que no se olvidan, pero que Caminero lejos de quedarse todo el reconocimiento, quiso reconocer en SER Deportivos que "el mérito de esa jugada es el final, que terminó en gol por Roberto, y por la transcendencia del partido, que nos jugábamos prácticamente LaLiga en ese partido".

"A mí me gustaba llegar a gol porque yo era delantero centro aunque luego me fueran retrasando", Caminero recordaba así su deseo por aportar al Atlético de Madrid en el campo. "Cada jugador es diferente, por mucho que le quieras ver el parecido", pero tal como está el equipo ahora, si tuviese que verse reflejado en alguno, Caminero habló de Saúl, a quien considera "un jugador todoterreno que le gusta llegar al borde del área, le gusta llegar a gol... es un poco el símil".

Hace un cuarto de siglo que compartió vestuarios y terreno de juego con el que es ahora entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, sobre quien dijo que es "de esas personas que ves a lo que se va a dedicar y estaba claro que él iba a ser entrenador por cómo hablaba, cómo escuchaba...".

Sentimientos encontrados

Después de tantos años siendo parte de la familia rojiblanca, Caminero expresó que ganar LaLiga esta temporada "ha sido una gran alegría porque el Atlético de Madrid ha conseguido un título y llevaba desde principio de temporada primero", pero por otra parte para él también fue "mucha tristeza que el Valladolid bajara".

Un mismo equipo en dos épocas distintas, que viven el fútbol de manera diferente: "Con el paso de los años te das cuenta de que yo no vivía el día a día de una manera tan intensa como ahora", reconoció. La manera en la que se concentran, los cuidados físicos y mentales que tienen... "Como las mentalidades, todo va cambiado", dijo Caminero, quien recordó que ellos fueron "campeones de Liga con solo dos fisios".

El Atlético de Madrid, "un club que ha evolucionado muchísimo porque está compitiendo a todos los niveles", hace 25 años estaba celebrando y ahora en mayo de 2021, también.