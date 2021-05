El Consejo de Ministros Extraordinario para aprobar la prórroga de los ERTE será el jueves a las 16:30 horas

El Gobierno de España ha convocado un Consejo de Ministros extraordinario el próximo jueves a las 16.30 horas de la tarde para aprobar la prórroga de los ERTE, según ha sabido la Cadena SER. Además, la próxima reunión entre todas las partes involucradas en la negociación se producirá este miércoles desde las 12:00 horas.

El Ejecutivo ha tenido que precipitar esa reunión antes del viernes porque ese día expira el plazo para dar continuidad a los ERTE a los que están sometidos los empleados fijos discontinuos. En cualquier caso, el problema de apurar las fechas en otra ocasión más provocará que gestorías y empresas tengan que estar pendientes de la renovación de los Expedientes de Regulación hasta el último minuto.

El Ejecutivo pretende cerrar un acuerdo con los agentes sociales antes de esa fecha para prorrogar los ERTE, aunque no aclara si se hará reduciendo las exenciones, como propone el ministro José Luis Escrivá, o tal y como ha estado vigente hasta ahora, que es como plantean tanto trabajadores como empresarios.

Si no hay acuerdo, el Consejo tendrá que optar entre desautorizar al ministro Escrivá y su propuesta de endurecer los ERTES o por desautorizar al diálogo social, la mesa de sindicatos y empresarios, aunque fuentes del Ejecutivo aseguran que no quieren ponerse en esa tesitura de que no haya un acuerdo.

La CEOE rechazó la última propuesta

La patronal ha emitido este martes un breve comunicado en el que se dice que “por unanimidad de los sectores y del Comité Ejecutivo se ha decidido que CEOE no acepta la última propuesta del Gobierno sobre los ERTE, ya que sigue centrando las ayudas en la activación en lugar de en los trabajadores que aún no se pueden incorporar a la actividad. Seguiremos trabajando”.

Según fuentes de la negociación, la propuesta que el Ministerio de Seguridad Social hizo llegar esta mañana a los agentes sociales planteaba que, en los ERTE de los sectores especialmente afectados por la pandemia, las exoneraciones de las cotizaciones para los trabajadores que se reincorporan a la actividad fuesen algo superiores que las exenciones para los trabajadores que sigan en ERTE.

Es decir, el ministerio de Escrivá mantiene su idea de diferenciar entre ambas situaciones premiando a las empresas que retomen la actividad, algo que el resto de interlocutores, especialmente los empresarios, rechazan con el argumento de que las ayudas más grandes han de ir a las situaciones más difíciles.

"No hay ninguna duda de que habrá acuerdo"

La ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha asegurado este martes que el Ejecutivo "no tiene ninguna duda" de que en las próximas horas o días se alcanzará un acuerdo con los agentes sociales para prorrogar hasta el 30 de septiembre los expedientes de regulación temporal de empleo.

"Habrá acuerdo, eso es lo que vaticino, y celebraremos un Consejo de Ministros para refrendarlo", ha afirmado la ministra, que ha precisado que dicho Consejo, de carácter extraordinario, tenía que producirse en todo caso antes de este viernes para que la nueva regulación "no entre en colisión" con normas anteriores. Finalmente, tal y como ha avanzado la SER, será el jueves por la tarde.