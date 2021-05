El Gobierno, sobre los indultos a los presos del procés: "Haremos lo mejor para el interés de España"

La portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha recalcado este martes que el Ejecutivo decidirá sobre los indultos a los condenados por el 'procés' cuando tenga sobre la mesa los informes del Supremo y de la Fiscalía y ha garantizado que siempre hará "lo mejor para el interés de España".

"El Gobierno siempre va a velar por el interés general", ha manifestado Montero en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros al ser preguntada por si están dispuestos a asumir el coste político que puede suponer indultar a los condenados.

La portavoz ha asegurado que el Ejecutivo actuará con "transparencia", argumentando su decisión y "en aplicación estricta de la legalidad vigente" y ha desvinculado esta cuestión de la recuperación de la mesa de diálogo con la Generalitat de Cataluña.

Preguntada por la posibilidad de que los indultos bloqueen de nuevo una posible renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), ha restado credibilidad a las "excusas" de los populares y los ha acusado de "chantajear" en la negociación "dependiendo del día y en función de cuál sea la actualidad política".

"La realidad es que no llegan a un acuerdo porque no quieren", "consideran que la no renovación es la mejor de sus opciones posibles", ha resumido Montero ante un CGPJ que lleva ya cerca de dos años y medio en funciones y que fue elegido por un Congreso en el que el PP tenía mayoría absoluta.

Ha recordado que el líder de los populares, Pablo Casado, ha dicho que no renovarán si no se cambia el sistema de elección de los vocales, un sistema vigente "desde el principio de la democracia" (fue fijado en 1985) y que el PP siempre ha respetado y aplicado.

"Lo que antes le parecía bien y nunca cuestionó le sirve de excusa", ha insistido la portavoz, quien ha instado al principal partido de la oposición a cumplir la ley y la Constitución sin "chantajes".