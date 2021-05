Dramática escena la que se vivió la noche del lunes en un hotel de Buenos Aires, eso sí, afortunadamente con final feliz. Francisco Duarte, futbolista de 21 años del Rentistas uruguayo comenzaba el día viajando a la capital argentina para jugar un partido de la Copa Libertadores frente al Racing y acabó siendo rescatado por los bomberos, después de estar más de media hora colgado de una ventana en el undécimo piso de un hotel, debido a un incendio.

Dramático rescate de un jugador de Rentistas: se colgó del piso 11 para escapar del fuego. Francisco Duarte, que estaba aislado tras haber dado positivo por Covid-19 en su llegada a la Argentina, fue salvado por los bomberos cuando el Hotel de las Américas se incendiaba

"LA VENTANA ERA EL ÚNICO LUGAR DE DÓNDE ME PODÍA SOSTENER"



Francisco Duarte, el jugador de Rentistas que sufrió un incendio en un hotel y tuvo que sostenerse colgado desde un piso 11.



La 🗣️ENTREVISTA🗣️ en #HalconesyPalomas pic.twitter.com/aMb8m8mbX6 — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) May 25, 2021

El día comenzaba fatal para el futbolista, ya que daba positivo en la prueba de coronavirus previa al partido de la Libertadores, por lo que era aislado en un hotel de Buenos Aires, el Hotel de las Américas, junto a dos compañeros suyos que también dieron positivo. Hasta ahí todo estaba enamarcado dentro de la triste realidad que nos ocupa por la pandemia de la COVID-19.

Sin embargo, el hotel en el que se encontraban los futbolistas se incendió. Los ruidos de los golpes de las personas en las paredes despertaron a Francisco Duarte, que se encontraba en el undécimo piso del hotel y que se vio atrapado y debido a ello se colgó de una ventana quedando todo su cuerpo en el exterior del hotel, colgando por la fachada del hotel argentino.

Eran aproximadamente las dos de la mañana cuando llamaron a los bomberos, que tardaron aproximadamente 35 minutos en acudir al lugar de los hechos, tal y como cuenta el protagonista. Merced a una grúa y el trabajo de los profesionales, los bomberos pudieron rescatar de la fachada al futbolista y llevarle al hospital para que le realizasen un chequeo.

"Fue a las 2:15 de la mañana. Yo estaba durmiendo y empiezo a escuchar ruidos en la habitación de al lado, y me despierto. Y cuando me despierto, veo la habitación llena de humo", explicó el protagonista.

"Quise salir para afuera de la habitación y no pude. Había mucho humo negro y un calor que me abrazaba, no se podía salir. Estaba sostenido de una salidita de una ventana, como de marmol, estaba arrodillado y agarrado de ahí", añadió.

"Se me pasó por la cabeza que cuando llegaran los bomberos podían poner el inflamable para que saltara, pero ni loco me tiraba de un undécimo piso", relató.

Afortunadamente, la increíble situación no tuvo efectos negativos en la salud de Duarte, por lo que fue enviado a otro hotel para que pasase la noche, afortunadamente sin más sobresaltos.

Sus compañeros Andrés Rodales y Damián Malrechauffe, que también estaban en el hotel por haber dado positivo por coronavirus, pudieron escapar sin problemas del fuego a diferencia de Francisco Duarte.

El Rentistas cayó derrotado por el Racing de Avellaneda por tres goles a cero, aunque el resultado no será lo que permanezca en el recuerdo de la ingrata visita del club uruguayo a la capital argentina.