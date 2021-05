"Que no se molesten en venir": la esquela se ha hecho viral por el mensaje que deja a algunos familiares

Las esquelas que se publican en los medios locales pocas veces despiertan el humor por su fin trágico, normalmente son agradecimientos de los familiares que quieren honorificar a sus fallecidos e informar por si algún amigo o conocido no se ha enterado del suceso. Otras informan también sobre los datos del velatorio.

Pero de vez en cuando, algunas esquelas se hacen virales en las redes sociales por algunos de los mensajes o comentarios que dejan los familiares del fallecido y que sorprenden a los usuarios por chocar con el lenguaje habitual que se lee en una esquela y que les saca una sonrisa.

Un mensaje para algunos familiares

Las más famosas y que suelen viralizarse son las del Faro de Vigo. La última ha sido la de Antonio Martínez Barreiro, un hombre de 92 años que fallecía la semana pasada y que sus familiares han querido informar sobre los detalles del velorio a través de una de estas esquelas.

Sin embargo, ha terminado despertando la sonrisa de muchas personas por su frase final, un comentario que a muchos les puede resultar conocido por haberlo vivido o pensado alguna vez en el fallecimiento de alguien. El hijo y los nietos de Antonio han detallado en la esquela del medio local cuando sería el día, el lugar y el motivo de su entierro.

Pero para concluir lo hacían con una nota que llamaba la atención: "Hermanos y familiares que no se han preocupado en todos estos años, que no se molesten en venir". Así terminaba la esquela de Antonio, dejando claro a ciertas personas que no iban a ser bien recibidas en el velorio.

Otras esquelas virales

Las necrológicas del Faro de Vigo suelen gustar a los usuarios. Hace unos meses compartían también la de Miguel Ángel Rodríguez Torres, al que sus familiares le comentaban: "Los familiares y amigos nunca podrán agradecerle todo lo que nos ha enseñado. Si nunca te mandó a tomar por el culo es porque no te quería".

En 2017 también tuvo mucho éxito esta famosa esquela: "No se admiten flores. Donen su importe a una ONG".