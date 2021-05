María era, desde el primer programa, una de las grandes favoritas para llevarse la victoria final en Masterchef 9. Sin embargo, y a pesar de que contaba con ese aura de campeona que parecía que podía salvarla de cualquier prueba de eliminación, la nacida en Tomelloso ha sucumbido esta semana ante la imposibilidad de seguir las indicaciones de un jurado que no daba crédito ante sus continuos fallos: "Has presentado un plato nada rico y con una técnica mal ejecutada".

Todo ello en un programa que se le torcía desde el momento en el que el jurado anunciaba una prueba en parejas en la que le tocaba cocinar con su enemiga Ofelia. Después de que los tres chefs explicaran frente a los aspirantes que se trataba de una prueba para confraternizar, Pepe Rodríguez, Jordi Cruz y Samantha Vallejo-Nágera juntaron a los concursantes que habían tenido roces en el pasado para ver si podían reconducir su relación.

Saltan chispas entre María y Ofelia

A pesar de que María aseguraba desde el primer momento que no iba a entrar en ninguna disputa con su compañera, tan solo tardó unos minutos en iniciar una discusión que se mantendría hasta el final de la prueba. No obstante, y a pesar de que no consiguieron resolver sus diferencias, siguieron adelante en el concurso con una "tapa de cordero" que no satisfizo al jurado pero que mejoraba algunas de las propuestas de sus compañeros y compañeras. Lejos de confraternizar, la prueba les ha servido para separar todavía más sus caminos.

Después llegaba la prueba de exteriores y una prueba de eliminación que supuso la expulsión de la nacida en Tomelloso. Tras perder la prueba celebrada en Barcelona, los aspirantes tuvieron que demostrar su habilidad para gratinar, cocinar al vapor o completar con éxito una cocción al vacío. Después de que la también aspirante Meri seleccionara las distintas técnicas que tenían que emplear sus compañeros y compañeras, María se puso manos a la obra para cocinar al vapor. Una técnica, la que menos dominaba de las tres, que supuso su expulsión al no entender del todo bien la prueba.

José debuta en Masterchef con un plato arrollador

Una prueba de eliminación en la que también participaron dos sanitarios que no pudieron asistir en la prueba de selección definitiva del programa puesto que uno de ellos estuvo en contacto con un positivo en COVID-19 y el otro directamente se había contagiado del virus. A pesar de que Nando no estuvo a la altura de la situación, José presentó un plato impropio de un debutante en los fogones de Masterchef. De hecho, Samantha reconocía no dar crédito ante su plato: "Creo que nunca nos había pasado".

La que no consiguió convencer al jurado fue María, quien fue incapaz de sorprender a los tres chefs ante la imposibilidad de completar con éxito la técnica escogida por Luna, finalista en Masterchef 8. Después de fracasar a la hora de cocinar al vapor, la nacida en Tomelloso volvía a fallar al gelificar. Una serie de fallos que le condenaban a una expulsión que conmocionaba a las redes. Sin embargo, en una semana tendrá la oportunidad de resarcirse en la repesca. Así lo opinan los seguidores y seguidoras del programa, quienes aseguran que es su oportunidad para volver a los fogones y recuperar esa condición de favorita que ha perdido.