La noticia que Isabel Jiménez no pudo dar en directo.

La magia del directo a veces surge en pleno informativo, y es tan imprevisible como inevitable caer en saltos del guion, como los ataques de risa, aunque también les aportan cierta naturalidad. El último ha sucedido este miércoles en el informativo de Telecinco donde su presentadora Isabel Jiménez ha sufrido un ataque de risa que le ha impedido continuar con la despedida.

Ha sido su compañero, el presentador David Cantero, quien le ha rescatado del apuro, pero también ha sido el causante de la risa por un comentario que hacía sobre el vídeo que acababan de mostrar y que ha dejado un reflejo nuevamente de la complicidad que existe entre los dos presentadores del informativo.

Jiménez no puede aguantar la risa

Se encontraban en la despedida del informativo cuando han informado sobre una ruta turística que han inaugurado en Málaga en honor a Chiquito de la Calzada. "Cuidadín, que Mediaset Cinema presenta una nueva gran producción, una comedia muy esperada: Operación Camarón" bromeaba Cantero para conectar la vuelta del vídeo con la siguiente noticia sobre unos de los estrenos de la cadena.

Jiménez soltaba una sonrisa en cuando escuchaba a su compañero, pero intentaba hacer de tripas corazón para poder seguir con la información. Continuaba comentando que la producción era de Carlos Therón, pero en el argumento de la película perdía la compostura y no podía aguantar más el ataque de risa que le estaba aconteciendo, como es normal en estas situaciones.

Cantero termina el informativo con otra broma

"Te ha dado con el cuidadín. Lo siento" le decía Cantero, que ha recuperado el cable de su compañera y ha terminado la información dando paso al nuevo vídeo. "Te mato" bromeaba la presentadora cuando veía que no podía contener su risa. A la vuelta del último vídeo Jiménez despedía el informativo y aseguraba “Ya me he recuperado, la culpa ha sido tuya, de nuestra compañero José Palacios que ha estado sublime y llega Luque es otro artista”.

Pero Cantero no podía despedir el informativo sin hacer otro comentario al respecto para finalizar ya por completo la broma que, seguramente haya continuado después detrás de plató. “Y de este pecador de la pradera” comentaba el presentador mientras se despedían.