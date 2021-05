El Real Madrid comunica oficialmente la marcha de Zidane

El Real Madrid ha informado en un comunicado oficial de que Zinedine Zidane deja de ser el entrenador blanco y no estará en el banquillo la próxima temporada. El técnico francés se marcha por voluntad propia, como informó la Cadena SER en la noche de este miércoles.

Zidane rescinde así su contrato que le vinculaba con el Real Madrid por segunda vez, como ya hiciera en su primera etapa. En esta ocasión se marcha con una temporada en blanco, después de pelear LaLiga hasta el final sin éxito y ser apeado de la Champions League en semifinales.

En su segunda etapa en el Real Madrid, el francés ha conseguido una liga y una Supercopa de España en algo más de dos temporadas. En su primer periplo ganó tres Champions consecutivas, una liga, dos Mundiales de Clubes, dos Supercopas de Europa y una Supercopa de España.

El Real Madrid fue eliminado en dieciseisavos de final de la Copa del Rey por el Alcoyano de Segunda B, cayó ante el Athletic Club en las semifinales de la Supercopa de España, alcanzó semifinales de la Liga de Campeones, donde fue inferior al Chelsea, y acabó en segunda plaza la LaLiga Santander.

En los últimos meses Zidane ha dejado mensajes con tono de despedida en sus ruedas de prensa, aunque no había comunicado nada al club. "Se dice que las veces que me he ido lo dejo porque me quito la responsabilidad o se complican las cosas, nunca ha sido así. Llega un momento en el que es bueno cambiar para todos, no solo por mí", llegó a decir antes de reconocer que no pondría ningún problema al club en el momento de sentarse a hablar de la próxima temporada que tenía firmada.

El técnico blanco le comunicó el miércoles a algunos de sus jugadores la decisión tomada, tal y como informó este miércoles Manu Carreño en El Larguero.

El reputado periodista italiano Fabrizio Romano, que desveló la exclusiva este miércoles, contó en El Larguero que el entrenador italiano Massimiliano Allegri es el gran favorito para sustituir a Zinedine Zidane como entrenador del Real Madrid. Javier Herráez y Antón Meana ya contaron en El Larguero con anterioridad la opción del técnico italiano. Sin embargo, numerosos medios italianos como la Gazzetta dello Sport o Sky Italia reportan que el futuro del reputado entrenador está ligado a la Juventus.

El comunicado del Real Madrid

El Real Madrid C. F. comunica que Zinedine Zidane ha decidido dar por finalizada su actual etapa como entrenador de nuestro club.

Es tiempo ahora de respetar su decisión y mostrarle nuestro agradecimiento por su profesionalidad, dedicación y pasión en todos estos años, y por lo que representa su figura para el Real Madrid.

Zidane es uno de los grandes mitos del Real Madrid y su leyenda va más allá de lo que ha sido como entrenador y jugador de nuestro club.

Él sabe que está en el corazón del madridismo y que el Real Madrid es y será siempre su casa.